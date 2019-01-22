Друга модель молодої мексиканської марки виявилась лише модифікацією першої. Зате якою!

Найперше, що треба сказати про Vuhl 05RR це те, що співвідношення його маси до потужності краще, ніж у Bugatti Veyron.

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Серійний спорткар Vuhl 05RR був представлений на “Перегонах чемпіонів”, що проходить у Мексиці. Творцям спідстера зі стартапу Vuhl вдалось значно полегшити свій автомобіль. Трековий спорткар з допуском на дороги загального користування скинув 65 кілограмів ваги і тепер має масу усього в 640 кіло.

Зниження ваги вдалось досягти завдяки встановленню полегшеного маховика, гоночного зчеплення та карбонових колісних дисків. Додатково конструктори змінили кріплення двигуна, знизивши центр ваги.

Фото: Vuhl 05RR / Vuhl

Маючи потужність у 385 кінських сил та усього 640 кілограмів ваги, Vuhl 05RR демострує ефектне співвідношення маси до потужності – на кожну кінську силу приходиться усього 1,66 кг. Це дозволяє спорткару з легкістю набирати першу сотню за 2,7 секунди і розвивати максимальну швидкість у 255 км/год.

Наразі відома вартість Vuhl 05RR у Великобританії – спідстер можна придбати мінімум за 90 тисяч фунтів, що на 30 тисяч дорожче звичайного Vuhl 05.

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