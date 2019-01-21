Такого от испанцев никто не ожидал.

Во время массированного наступления компактных кроссоверов на Европу никто не ожидал, что SEAT может выпустить новый автомобиль в кузове седан. И испанцам, похоже, не оставили выбора.

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SEAT в портфеле концерна Volkswagen-Audi представляет более доступные бренды, примерно того же уровня, что и Skoda. Недавно чешская марка заменила модель Rapid в кузове седан и хэтчбек новинкой Scala, которая будет выпускаться только в форме хэтчбека. А потому сегмент доступных (Фольксваген и Ауди) компактных седанов остался отстаивать SEAT, которому как раз пришло время обновить седан Toledo.

По информации издания аutoevolution, испанцы сейчас работают над трехобъемной версией нового Leon, чтобы в 2020 году выйти с новым седаном.

Ожидается, что седан Leon получит тот же выбор моторов, который доступен для хэтчбека и универсала: последнее поколение двигателей TSI и TDI, включая литровые турбо-моторы и гибридную силовую установку, а топовым исполнением должна стать версия Cupra с 200-сильным мотором.

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