Такого від іспанського ніхто не чекав.

Під час масованого наступу компактних кросоверів на Європу ніхто не чекав, що SEAT може випустити новий автомобіль у кузові седан. Та іспанцям, схоже, не лишили вибору.

Також цікаво: BMW офіційно представила новий седан 7 Серії

SEAT у портфелі концерна Volkswagen-Audi представляє більш доступні бренди, приблизно того ж рівня, що й Skoda. Нещодавно чеська марка замінила модель Rapid у кузові седан і хетчбек новинкою Scala, котра випускатиметься лише у формі хетчбека. А тому сегмент доступніших (за Фольксваген і Ауді) компактних седанів залишилось відстоювати SEAT, котрому саме прийшов час оновити седан Toledo.

За інформацією видання Аutoevolution, іспанці зараз працюють над трьохоб’ємною версією нового Leon, аби у 2020 році вийти з новим седаном.

Очікується, що седан Leon отримає той же вибір моторів, що доступний для хетчбека та універсала: останнє покоління двигунів TSI та TDI, включаючи літрові турбо-мотори і гібридну силову установку, а топовим виконанням має стати версія Cupra з 200-сильним мотором.

Також цікаво: Безстрашність і безглуздя: рівнянин пробігся по поліцейській машині і показав це на відео