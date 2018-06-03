Відносної простий, надійний і доступний Opel Astra G добре продавався в Україні на початку і в середині двотисячних. Тоді новенькі Astra G розкуповувалися як гарячі пиріжки. Зараз популярність цього авто переживає новий виток, нехай і напівлегальний.

Випускався Opel Astra G з 1998 по 2004 рік. Важливу роль в його популярності на теренах України відіграла вітчизняна збірка. Вона робила автомобіль доступнішим, але до якості виготовлення все ж були питання, які в більшості випадків вирішувалися за рахунок гарантійного обслуговування.

Зараз "чесні" автомобілі з українською реєстрацією коштують від 3 000 до 6 500 доларів. "На бляхах" – від 1 000 до 3 000 доларів, але основна маса пропозицій – це авто вартістю близько 1 500 доларів.

Читайте також: Названо найпопулярніші автомобілі України

Часто на іноземній реєстрації пропонують автомобілі в кузові універсал – вони зручні і практичні

Найслабша сторона Opel Astra G – це схильний до корозії кузов. Знайти не пошкоджений рудою хворобою примірник непросто, але якщо таке все ж трапиться – вважайте, вам пощастило.

Найбільше страждають від іржі пороги, колісні арки і днище. Сильно понівечений корозією автомобіль не варто розглядати як потенційну покупку – витрати на відновлення кузова можуть виявитися досить істотними як по грошах, так і по часу.

Перед покупкою обов'язково огляньте автомобіль знизу. Сильно пошкоджені корозією примірники купувати не варто

Приміром, переварка днища, порогів і колісних арок з подальшим фарбуванням може обійтися в суму, порівнянну з вартістю самого Astra G "на бляхах". А якщо врахувати, що вся процедура займе у кращому випадку пару місяців, то сенсу в її проведенні стає ще менше.

Двигуни Opel Astra G

Моторна лінійка Astra G складалася з безлічі агрегатів, але найпоширеніші з них – бензинові мотори об'ємом 1,4 і 1,6 літра, дизель 1,7 і 2,0 л.

Бензинові мотори мають невеликий ресурс. Також вони потребують періодичної заміни ременя ГРМ

Бензинові мотори періодично потребують планової заміни ременя ГРМ. Неоригінальний комплект з ременя роликів і водяного насоса коштує близько 80-100 доларів. Ще як мінімум доларів 50 доларів доведеться віддати за його заміну.

Ресурс бензинових моторів досить скромний – після 250-300 тис. км. витрата масла досягає літра на кожну тисячу кілометрів пробігу. Вирішується ця проблема тільки заміною поршневих кілець. Бюджет такої операції може скласти 400-600 доларів. Але якщо знадобитися міняти поршень і розточувати блок циліндрів, ця сума збільшиться до 800-1000 доларів.

Читайте також: Renault Laguna "на бляхах": чи варто брати

Дизельні мотори більш довговічні і часто виходжують без капремонту по 400-600 тис. км. Молодші, об'ємом 1,7 л, також мають ремінний привід ГРМ і вимагають планового обслуговування за цінами схожими з бензиновими моторами. А ось 2,0 літрові дизелі мають ланцюги в приводі ГРМ і ПНВТ, які після 200-300 тис. км пробігу розтягуються і починають видавати сторонні звуки.

Бюджет на заміну ланцюгів, зірочок, натягування і заміну сальників і прокладок – 250-400 доларів залежно від оригінальності запчастин та апетитів автосервісу.

Дизельні мотори відрізняються непоганим ресурсом і скромним апетитом

Паливна система у дизельних моторів виходить з ладу тільки в разі експлуатації на відверто поганий солярі. У загальних випадках ресурс ПНВТ і форсунок перевалює за 300-400 тис. км пробігу. Ціна їх реставрації – 800-1000 доларів. Трохи менше – 250-300 тис. виходжують турбонагнітачі. Їх реставрація коштує 300-500 доларів.

Трансмісія Опель Астра

Переважну більшість Opel Astra G обладнали механічними коробками передач. Вони досить довговічні, але мають один конструктивний недолік – слабкий корпус диференціала.

Категорично заборонено їздити на колесах різного розміру на передній осі. Навіть нетривале використання "докатки" завдає шкоди диференціалу. Його реставрація – операція не з дешевих (200-400 доларів) – частіше, щоб її уникнути, просто знаходять на розбирання іншу коробку.

Корпус диференціала – досить дорога деталь

Нормальний ресурс зчеплення в більшості випадків 100-150 тис. км. Але дволітрові дизелі і тут виявляються не дуже вигідними. Якщо для інших моторів заміна корзини зчеплення, веденого диска і вижимного підшипника коштує 150-200 доларів, то 2,0 літровий дизель вимагає ще й заміни демпферного маховика, вартість якого 600-800 доларів.

Підвіска Опель Астра

Передня підвіска Opel Astra G досить витривала навіть в суворих українських умовах.

Комплект з чотирьох сайлетблоков, пари кульових опор, втулок і тяг стабілізатора обійдеться в 80-150 доларів разом з роботою по їх заміні. Нормальний ресурс перерахованих деталей складає 50-80 тис км.

Задня підвіска вимагає заміни сайлетблоков задньої балки раз в 200 тис. км (близько 200-250 доларів за запчастини і роботу).

Задня підвіска проста і довговічна

Пружини і амортизатори служать по 150-200 тис км. Заміна передніх і задніх пружин з амортизаторами обійдеться в 300-400 доларів.

Електрообладнання

В електричній частині Opel Astra G досить простий автомобіль. Більшість поломок пов'язані виключно з похилим віком – пересохла ізоляція, окислені роз'єми, проводи, що згнили – все це доставляє масу дрібних неприємностей і вимагає деякого часу і коштів на усунення. Радує, що українські електрики дуже добре знайомі з Astra G і можуть швидко знайти несправність. До того ж для діагностики Opel Astra G не потрібні надто дорогі прилади.

Читайте також: Який автомобіль на єврономерах вибрати: приклади

Рекомендація “Авто 24”

В цілому Opel Astra G – непоганий варіант для експлуатації з напівлегальними схемами. Навіть якщо припустити, що легалізації не буде і зі сторони держави будуть якісь репресивні заходи – Astra G завжди можна здати на розбирання. Попит на запчастини для цих автомобілів досить великий, оскільки в нашій країні їх багато.