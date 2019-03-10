На тлі красивих і привабливих, але плутаних з точки зору логіки імен автомобілів нашу увагу привернула струнка система найменувань, що використовувалась колись компанією Opel. Давайте разом оцінимо працю маркетологів минулого століття.

Якщо вдуматися, то придумати струнку систему назв для широкого модельного ряду не дуже й просто. Крім зовнішньої привабливості кожного імені потрібно зробити водночас так, щоб більш статусний автомобіль називався піднесено, шанобливо. А інший – молодший – не повинен носити зневажливе, поблажливе, образливе ім'я.

У зовнішності моделей Opel, та й в підході до конструювання в цілому, читалися американські риси і прийоми: ще в 1928 р. компанію купила General Motors. Сьогодні Opel працює під крилом Peugeot-Citroen.

Напевне, це чудово розуміли топ-менеджери фірми Opel, яка до кінця 1920-х років стала найбільшим автовиробником Німеччини, володіючи 37% її ринку і займаючи перше місце з експорту. У 1930-ті роки вироблялося понад 120 тис. автомобілів Opel, і керівництво збиралося збільшувати не тільки кількість випущених машин, а й модельний ряд. На цьому тлі імена типу Laubfrosch (деревна жаба) або Р4 здавалися недоречними.

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Але маркетологи придумали чудовий формат – називати автомобілі як звання і посади державних службовців. Звичайно, для Німеччини, яка саме готувалася до Другої Світової, було природним звернутися насамперед до військової термінології. Перша група нових імен була запозичена у військово-морського флоту, далі пішли більш мирні – але і більш високі за рангом чиновники. При цьому примітно, що навіть "нижчі" посади в цьому автомобільному табелі про ранги відносилися до вельми шанованих – завдяки взагалі високій пошані до військової касти в Німеччині.

Regent

Засновник "чиновницької" класифікації "Опеля" – Regent (1928 – 1929 рр.) один з найменш відомих представників цієї марки (регент – правитель держави, тимчасово виконуючий обов'язки царя або короля). Це перша по-справжньому люксова модель Opel, що побачила світ в кузові седан і купе.

Машина з заводським індексом 24/110 приводилася в рух 6-літровою "вісімкою" і розвивала неабиякі на ті часи 130 км/г. Доля "Регента" виявилася незавидною: виробництво обмежили 25-ма примірниками, які потім викупили у власників і нібито утилізували. Причина – суто маркетингова, яка не залежила від якостей моделі. Згодом ім'я Regent використовували лише одного разу – для позначення люксової версії моделі Opel 1.8 Litre (1932 р.).

Kadett

Наймолодший в "опелівській" табелі про ранги і наймасовіший в ній, Kadett протримався на конвеєрі більше півстоліття (1937 – 1991) – хоча і з двадцятирічною перервою на Другу Світову. І саме Kadett всі роки виробництва зберігав своє позиціонування в лінійці – останні покоління "Кадетів" відповідали нинішньому С-класу, конкуруючи з Golf і Ford Escort.

За довгі роки Kadett настільки зжився з брендом Opel, що навіть Astra, яка змінила його, зберегла його наскрізну літерну нумерацію: за Kadett E пішла перша Astra з індексом F, а не Astra A, як це було б логічно очікувати.

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Kapitän

Більший і навіть солідний автомобіль (1938 – 1970), цілком відповідний німецькому поняттю про капітана корабля (під капітаном тут розуміється посада командира судна, а не армійське звання – гауптман).

У кожному з нових післявоєнних поколінь (в 1954 і 1964 рр.) "Капітан" переступав на клас вище, вреті-решт був замінений частково моделлю Commodore, частково – моделлю Senator, хоча за нинішньою класифікацією більшість поколінь Kapitän можна віднести до лінійки Ascona/Vectra.

Admiral

На момент появи "посадової" модельної лінійки автомобиль "Адмірал" (1937 – 1977 рр.) був найповажнішим – великим рамним автомобілем представницького класу, на який монтували кузова кількох поважних фірм.

Перерване військовим періодом виробництво моделі відновили в 1964 р. в рамках сімейства KAD – Kapitan, Admiral, Dimlomat, в якому перші дві моделі мали однаковий кузов, але відрізнялися силовими агрегатами і рівнем оснащення. Цей період багатий седан пережив в двох поколіннях, потім на зміну всієї "великої трійки Opel", в тому числі і "Адмірала", прийшов один тільки Senator.

Diplomat

Це авто було флагманом General Motors (Opel належав GM в 1929 – 2017 рр.) на європейському ринку. Як представницький автомобіль, Diplomat (1964 – 1977 рр.), комплектувався двигунами V6 і V8 американського виробництва, природно, з досить екзотичною для Європи того часу автоматичною трансмісією – до речі, як трьох – так і двоступеневою!

Кузов також стилістично перегукувався з заокеанськими мотивами. Модель всерйоз "заточували" під конкуренцію з Mercedes 350/450 SE, випускали навіть подовжену версію. Показовий момент: навіть заможні європейці тоді не прагнули великих авто, так що під час рестайлінгу 1969 "Дипломат" довелося вкоротити. Senator, який змінив його в 1978 р., був ще коротшим.

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Senator

Новий флагман Opel – представницький седан Senator (1978 – 1993) будували на розтягнутому шассе більш масових Opel Rekord, а змінила його Omega. Завдяки більш довгій базі додали третє вікно по кожному борту, автомобіль став більш поважним зовні.

Під капотом стояли рядні "шістки" і в основному автоматичні трансмісії, причому дизельні силові агрегати виключалися – в ту пору вони були галасливі і слабосильні, а тому справедливо вважалися малопрестижними.

Commodore

Ще один відносно великий Opel, чиє ім'я означає командувач. Окремою моделлю Commodore (1967 – 1982 рр.) можна назвати з деякою натяжкою, оскільки це всього лише потужна версія звичайного Rekord, в незмінному кузові, хоча і з невеликими відмінностями в оформленні. Всі двигуни Opel Commodore були багатолітражним, рядними шестициліндровими, трансмісії – як механічними, так і автоматичними.

Цікаво, що крім престижних седанів і купе існували версії "Командора" з практичним кузовом універсал. Після 1982 року прямого нащадка "командувачу" не було – продовжувачі лінійки Omega з потужними моторами окремого імені вже не отримували.

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