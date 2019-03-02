Якщо вдивитися, романтична назва італійської марки Alfa Romeo (Альфа Ромео) звучить трохи химерно, трохи надумано. А як було насправді – чому вона так називається? Відповідь може здатися дещо заплутаною.

Історія славної автомобільної марки Alfa Romeo (Альфа Ромео) почалася давно, і почалася відразу з автомобілів. Причому, аж ніяк не на рівному місці.

Спочатку був Darracq

Перше ім'я фірми, яка потім стала брендом Alfa Romeo, було не таким милозвучним. У 1906 році французький автовиробник Олександр Дарракк заснував в Італії свою філію і назвав її SIAD (Società Italiana Automobili Darracq).

Автомобілі французької марки Darracq були настільки вдалими, що стали прототипом не тільки для перших Alfa Romeo, але і для Opel.

Але автомобілі Darracq, дуже популярні у Франції, в Італії великого успіху не мали – темпераментним італійцям, та ще на гірських дорогах, потрібен був транспорт більш динамічний і пафосний. І фірму, як сказали б сьогодні, “перезавантажили”: перевели в інше місто і перейменували.

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Компанія з 1910 року стала називатися A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili – Акціонерна автомобільна фабрика Ломбардії). З новим ім'ям (і новим конструктором!) автомобілі A.L.F.A. вийшли потужними, швидкісними і з хорошими характеристиками керованості. Продажі росли. Згодом з абревіатури прибрали точки і пом'якшили звучання Л, щоб став ще зрозумілішим натяк на виняткову першість марки перед іншими, адже альфа – перша літера одного з найдавніших алфавітів і до того буквене позначення цифри 1.

З самого свого народження Alfa Romeo брала участь в гонках, стверджуючи свою спроможність численними перемогами.

Але в історії імені одного з найстаріших італійських автобрендів стався ще один поворот. З початком Першої світової війни італійський "Банк ді Сконто", який був основним власником акцій A.L.F.A., побажав додатково зміцнити фінансоване ним виробництво. І для повної впевненості в успішній роботі в умовах війни банк поставив на чолі компанії свою людину: досвідченого менеджера Нікола Ромео. Який насправді зробив кілька рішучих кроків: налагодив виробництво тракторів, авіамоторів та іншого обладнання військового призначення. В ознаменування успішного подолання важких часів в 1920-му до бренду додали прізвище виконавчого директора. Так A.L.F.A. стала Alfa Romeo.

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Ім'я Alfa Romeo – назавжди

Вже під цим іменем марка стала першим в історії переможцем світового Гран-Прі (1925 р.), чотириразовим переможцем Le Man, п'ятиразовим – Targa Florio і шестиразовим – Mille Miglia. І вже на серійній Alfa Romeo в 1928 році вперше з'явилася візитна картка бренду на всі часи – двигун з двовальною головкою блоку DOHC. Яка до 1954 р. еволюціонувала в культову алюмінієву “четвірку” Twin Cam зі сферичними камерами згоряння, що випускалася аж до 1994 року.

Слід Alfa в автомобільній історії – це 16-клапанні двигуни (з 1920-х) і мотори з двовальною головкою DOHC (з 1914 р.), згодом Twin Cam.

Цікаво, що ще одну потенційну загрозу своєму імені “Альфа” успішно проігнорувала. У 1920 р. в компанію прийшла ще одна яскрава особистість – заводський гонщик-випробувач Енцо Феррарі, який незабаром став директором фірмової спортивної команди. Названа Scuderia Ferrari, вона, як не дивно, довго і успішно була придворною гоночною стайнею Alfa Romeo. Але в підсумку не влилася в структуру “Альфи”, і не дивлячись на потужний технічний потенціал і особисту харизму Енцо Фераррі, ніяк не вплинула на її назву. Вирощений на болідах Alfa Romeo, геніальний гонщик, керівник і конструктор відокремився в 1938 р., щоб створити свою марку: Ferrari. Але це вже історія іншого імені.

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