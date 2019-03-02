Если всмотреться, романтическое название итальянской марки Alfa Romeo (Альфа Ромео) звучит немного вычурно, немного надумано. А как было на самом деле – почему она так называется? Ответ может показаться слегка запутанным.

История славной автомобильной марки Alfa Romeo (Альфа Ромео) началась давно, и началась сразу с автомобилей. Причем – отнюдь не на ровном месте.

Сначала был Darracq

Первое имя фирмы, которая затем стала брендом Alfa Romeo, было не таким благозвучным. В 1906 году французский автопроизводитель Александр Дарракк основал в Италии свой филиал и назвал его SIAD (Società Italiana Automobili Darracq).

Автомобили французской марки Darracq были настолько хороши, что стали прототипом не только для первых Alfa Romeo, но и для Opel.

Но автомобили Darracq, очень популярные во Франции, в Италии большого успеха не имели – темпераментным итальянцам, да еще на их горных дорогах, требовался транспорт более динамичный и пафосный. И фирму, как сказали бы сегодня, «перезагрузили»: перевели в другой город и переименовали.

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Компания с 1910 года стала называться A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili – Акционерная автомобильная фабрика Ломбардии). С новым именем (и новым конструктором!) автомобили A.L.F.A. получились мощными, скоростными и с хорошими характеристиками управляемости. Продажи росли. Со временем из аббревиатуры убрали точки и смягчили звучание Л, чтобы стал еще понятнее намек на исключительное первенство марки перед другими, ведь альфа – первая буква одного из древнейших алфавитов и к тому буквенное обозначение цифры 1.

С самого своего рождения Alfa Romeo участвовала в гонках, утверждая свою состоятельность многочисленными победами.

Но в истории имени одного из старейших итальянских автобрендов случился еще один поворот. С началом Первой мировой войны итальянский «Банк ди Сконто», который был основным держателем акций A.L.F.A., пожелал дополнительно укрепить финансируемое им производство. И для полной уверенности в успешной работе в условиях войны банк поставил во главе компании своего человека: опытного менеджера Никола Ромео. Который в самом деле предпринял несколько решительных шагов: наладил производство тракторов, авиамоторов и другого оборудования военного назначения. В ознаменование успешного преодоления трудных времен в 1920-м к бренду добавили фамилию исполнительного директора. Так A.L.F.A. стала Alfa Romeo.

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Имя Alfa Romeo – навсегда

Уже под этим именем марка стала первым в истории победителем мирового Гран-При (1925 г.), четырехкратным победителем Le Man, пятикратным – Targa Florio и шестикратным – Mille Miglia. И уже на серийной Alfa Romeo в 1928 году впервые появилась визитная карточка бренда на все времена – двигатель с двухвальной головкой блока DOHC. Которая к 1954 г. эволюционировала в культовую алюминиевую «четверку» Twin Cam со сферическими камерами сгорания, выпускавшуюся вплоть до 1994 года.

След Alfa в автомобильной истории – это 16-клапанные двигатели (с 1920-х) и моторы с двухвальной головкой DOHC (с 1914 г.), впоследствие Twin Cam.

Интересно, что еще одну потенциальную угрозу своему имени «Альфа» успешно проигнорировала. В 1920 г. в компанию пришла еще одна яркая личность – заводской гонщик-испытатель Энцо Феррари, который вскоре стал директором фирменной спортивной команды. Названная Scuderia Ferrari, она, как ни странно, долго и успешно была придворной гоночной конюшней Alfa Romeo. Но в итоге не влилась в структуру «Альфы» и не смотря на мощный технический потенциал и личную харизму Энцо Ферарри, никак не повлияла на ее название. Взращенный на болидах Alfa Romeo, гениальный гонщик, менеджер и конструктор отделился в 1938 г., чтобы создать свою марку: Ferrari. Но это уже история другого имени.

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