На фоне красивых и завлекающих, но путаных с точки зрения логики имен автомобилей наше внимание привлекла стройная система наименований, использовавшаяся когда-то компанией Opel. Давайте вместе оценим труд маркетологов прошлого века.

Если вдуматься, то придумать стройную систему названий для широкого модельного ряда не так-то просто. Помимо внешней привлекательности каждого имени нужно сделать с одной стороны так, чтобы более статусный автомобиль назывался более возвышенно, более почтительно. А другой – младший не должен носить уничижительное, снисходительное, обидное имя.

Во внешности моделей Opel, да и в подходе к конструированию в целом, читались американские черты и приемы: еще в 1928 г. компанию купила General Motors. Сегодня Opel - собственность Peugeot-Citroen.

Должно быть, это отлично понимали топ-менеджеры фирмы Opel, которая к концу 1920-х годов стала самым крупным автопроизводителем Германии, владея 37 % ее рынка и занимая первое место по экспорту. В 1930-е годы производилось более 120 тыс. автомобилей Opel, и руководство собиралось увеличивать не только количество выпущенных машин, но и модельный ряд. На этом фоне имена типа Laubfrosch (древесная лягушка) или Р4 казались неуместными.

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И маркетологи придумали замечательный формат – называть автомобили как звания и должности государственных служащих. Конечно, для Германии, готовящейся ко Второй Мировой, было естественным обратиться первым делом к военной терминологии. Первая группа новых имен была позаимствована у военно-морского флота, дальше пошли более мирные – но и более высокие по рангу – чиновники. При этом примечательно, что даже “низшие” должности в этой автомобильной табели о рангах относились к весьма уважаемым – благодаря вообще высокому почету военной касты в Германии.

Regent

Основатель “чиновничьей” классификации “Опеля” - Regent (1928 – 1929 гг.) один из наименее известных представителей этой марки (регент – правитель государства, временно исполняющий обязанности царя или короля). Это первая по-настоящему люксовая модель Opel, увидевшая свет в кузове седан и купе.

Машина с заводским индексом 24/110 приводилась в движение 6-литровой “восьмеркой” и развивала нешуточные по тем временам 130 км/ч. Судьба “Регента” оказалась незавидной: производство ограничили 25-ю экземплярами, которые затем выкупили у владельцев и якобы утилизировали. Причина – сугубо маркетинговая, не зависящая от качеств модели. Впоследствии имя Regent использовали лишь однажды – для обозначения люксовой версии модели Opel 1.8 Litre (1932 г.).

Kadett

амый младший в “опелевской” табели о рангах и самый массовый в ней, Kadett продержался на конвейере более полувека (1937 – 1991) – хотя и с двадцатилетним перерывом на Вторую Мировую. И именно Kadett все годы производства сохранял свое позиционирование в линейке – последние поколения “Кадетов” соответствовали нынешнему С-классу, конкурируя с Golf и Ford Escort.

За долгие годы Kadett настолько сжился с брендом Opel, что даже сменившая его Astra сохранила его сквозную литерную нумерацию: за Kadett E последовала первая Astra с индексом F, а не Astra A, как это было бы логично ожидать.

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Kapitän

Более крупный и очень даже солидный автомобиль (1938 – 1970), вполне соответствующий немецкому понятию о капитане корабля (под капитаном тут понимается должность командира судна, а не армейское звание – гауптман).

В каждом из новых послевоенных поколений (в 1954 и 1964 гг.) “Капитан” перешагивал в класс выше, в конце концов был заменен отчасти моделью Commodore, отчасти – моделью Senator, хотя по нынешней классификации большинство поколений Kapitän можно отнести к линейке Ascona/Vectra.

Admiral

На момент появления “должностной” модельной линейки “Адмирал” (1937 - 1977 гг.) был самым старшим – большим рамным автомобилем представительского класса, на который монтировали кузова нескольких уважаемых фирм.

Прерванное военным периодом производство модели возобновили в 1964 г. в рамках семейства KAD – Kapitan, Admiral, Dimlomat, в котором первые две модели имели одинаковый кузов, но отличались силовыми агрегатами и уровнем оснащения. Этот период богатый седан пережил в двух поколениях, затем на смену всей “большой тройке Opel”, в том числе и “Адмиралу”, пришел один только Senator – золотая эра широких модельных рядов и линеек в мировом автопроме закачнивалась.

Diplomat

Этот авто был флагманом General Motors (Opel принадлежал GM в 1929 – 2017 гг.) на европейском рынке. Как представительский автомобиль, Diplomat (1964 – 1977 гг.), комплектовался моторами V6 и V8 американского производства, естественно, с достаточно экзотической для Европы той поры автоматической трансмиссией – кстати, как трех – так и двухступенчатой!

Кузов также стилистически перекликался с заокеанскими мотивами. Модель всерьез “затачивали” под конкуренцию с Mercedes 350/450 SE, выпускали даже удлиненную версию. Показательный момент: даже состоятельные европейцы тогда не стремились к большим авто, так что во время рестайлинга 1969 г. “Опель Дипломат” пришлось укоротить. Сменивший его в 1978 г. Senator был еще короче.

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Senator

Новый флагман Opel – представительский седан Senator (1978 – 1993) строили на растянутом шассе более массовых Opel Rekord и сменившей его Omega. Благодаря более длинной базе добавили третье окно по каждому борту, автомобиль стал более массивным внешне.

Под капотом стояли рядные “шестерки” и в основном автоматические трансмиссии, причем дизельные силовые агрегаты исключались – в ту пору они были шумные и слабосильные, а потому справедливо считались малопрестижными.

Commodore

Еще один относительно крупный Opel, чье имя означает командующий. Отдельной моделью Commodore (1967 – 1982 гг.) можно назвать с некоторой натяжкой, поскольку это всего лишь мощная версия обычного Rekord, в неизменном кузове, но с небольшими отличиями в оформлении. Все двигатели Opel Commodore были многолитражными, рядными шестицилиндровыми, трансмиссии – как механическими, так и автоматическими.

Интересно, что помимо престижных седанов и купе существовали и версии “Командора” с практичным кузовом универсал. После 1982 года прямого потомка “командующему” не было – продолжатели линейки Omega с мощными моторами отдельного имени уже не получали.

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