Одинадцять кілометрів на одометрі й оригінальний захисний віск на кузові мають забезпечити йому чималу вартість.

MG Metro 6R4 – це омологований для ралі Group B бойовий хетчбек на базі мініатюрного сіті-кара MG Metro 1987 року. Його пробіг становить усього 7 миль. Ралі-кар буде виставлений на аукціоні Silverstone Classic.

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Субкомпактний тридверний хетчбек Metro випускався з 1980 по 1998 рік і був у продажу під різними марками: Austin Mini Metro, MG Metro, Rover Metro та Rover 100. Випуск ралійної модифікації 6R4 від спортивного підрозділу Austin Rover World Rally Team розпочався у 1984 році і тривав три роки, за які було випущено рівно 200 таких машин.

Фото: MG Metro 6R4 виставлений на торги / Autoblog

Назва модифікації вказує на кількість циліндрів, компоновку і трансмісію авто: ззаду в межах бази встановлений 3-літровий V6 і п'ятиступінчата “механіка”, яка транслює оберти на обидві осі. В ралійній специфікації силова установка крихітного хетча з вузенькими коліщатками продукувала 416 кінських сил, але на омологаційнних версіях його віддача становила “всього” 253 сили.

Оригінальний MG буде виставлений на торги від аукціонного дому Silverstone Classic у Британії 26-28 липня. Цей екземпляр ралі кара був куплений на початку грудня 1986 року безпосередньо у Austin Rover Group. Автомобіль довгий час простояв без руху, а з 1996 по 2002 рік виставлявся в музеї Donington Museum. Нинішній власник придбав MG Metro 6R4 з пробігом вісім кілометрів 17 років тому і накрутив ще три на стенді. Машина продається в своєму первісному стані: з прикрученими нефарбованими панелями і інструкцією по складанню.

Фото: MG Metro 6R4 від Ramsport за £350 000 / CarAndClassic

Яку суму розраховує вторгувати за машину аукціон – не повідомляється. Однак у грудні минулого року такий Metro 6R4 з пробігом 282 кілометри оцінювали в 180-200 тисяч фунтів стерлінгів ($200-225 тисяч), а на популярному британському сайті CarAndClassic виставлений ралі-кар з пробігом і після реставрації, а також у бойовому розкрасі, за який просять 350 тисяч фунтів з торгом.

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