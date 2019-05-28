Фантастичне кіно-авто, що належало Андрію Джазовському, продано дешевше заявленої ціни.

Восени минулого року оригінальний "Бетмобіль" з кінофільму був виставлений на продаж за 300 тисяч євро. Покупець зміг скинути ціну до двох сотень.

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Ініціатором реставрації оригінального "Бетмобіля" з фільма Тіма Бертона "Бетмен" 1989 року виступив український бізнесмен Андрій Джазовський, що прославився своїми суперкаром Hymera та “вітчизняним Смартом” – Kugel.

Андрій придбав один з трьох екземплярів "Бетмобіля" у студії Warner Brazers. Вартість оригінального авто не називається. Автомобіль був привезений до Литви, де проводилась переважна більшість робіт з реставрації. Після цього автомобіль прибув в Україну і з’явився на електронних дошках оголошень про продаж.

Фото: оригінальний “Бетмобіль” з кінофільму 1989 року / Авто 24

“Бетмобіль” створений на базі Chevrolet Caprice, а двигун має новий – V12 від BMW 1994 року. Під час реставрації були відтворені усі деталі, які працювали на автомобілі під час зйомок "Бетмена".

У списку оснащення – висувна кришка кабіни, кулемети, “реактивний” двигун та діодна світлотехніка; всі кнопки підсвічуються та працюють. Варто відмітити, що механізм приводу кришки кабіни потребує близько 45 секунд для повного відкриття.



Автомобіль не має дозволу на експлуатацію громадськими дорогами через свої габарити та технічні модифікації. А тому новий власник зможе використовувати його лише як виставковий експонат.

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