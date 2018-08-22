Поліцейські не завжди суворі. А герої – не завжди поспішають.

Уся ця картина трохи вибивається з реальності – поліцейський автомобіль зупиняє на дорозі Бетмобіль, з якого виходить Бетмен при параді, обмінюється кількома фразами з копом та рушає далі.

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Як відомо, Бетмен не просто поважає закон, він його боронить. Видимої причини для зупинки цього дивного транспортного засобу не було, тож поліцейські, здається, просто вирішили “доторкнутись до казки”.

Як повідомляє CBC Radio, за кермом Бетмобіля був Стівен Лоуренс – фанат коміксів та фільмів про героя у чорному плащі. Він розповів, що поліцейські зупинили його з однією метою – сфотографуфатись на пам’ять. Стівен також додав, що коли він у костюмі та на Бетмобілі, його постійно фотографують водії сусідніх автомобілів, додавши, що відволікатись від дороги – не надто безпечно.

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