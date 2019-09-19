Заслужити оцінку Top Safety Pick+ від IIHS – справа непроста. Однак наймолодша модель марки впоралась з завданням.

Tesla неодноразово заявляла про високий рівень безпеки своїх автомобілів. Однак лише зараз цим заявам є підтвердження.

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Американський інститут дорожньої безпеки (IIHS) удостоїв Tesla Model 3 найвищої нагороди за результатами перевірки. Седан Model 3 став другим електрокаром, який отримав вищу оцінку безпеки IIHS TOP SAFETY PICK +, після Audi e-tron.

Старша ж модель – Tesla Model S, не дотягнула до максимуму, через низьку оцінку за головну оптику. А кросовер Model X експерти некомерційної організації взагалі ще не піддавали перевіркам.



Ще одним електрокаром, який здобув “золото” в рейтингу IIHS став Hyundai Nexo, однак його силова установка на паливних елементах ставить його окремо від батарейних електромобілів типу Tesla чи Audi e-tron.

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