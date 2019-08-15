Audi E-Tron 2019 отримав оцінку IIHS Top Safety Pick+, але його головні конкуренти Tesla Model X та Jaguar I-Pace перевірку ще не проходили.

До цього часу не так вже й багато батарейних електрокарів було перевірено на предмет безпеки експертами американської організації IIHS, але Audi E-Tron став першим, що заслужив найвищу оцінку рейтингу.

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Допоки спеціалісти Інституту дорожньої безпеки не перевірять Tesla Model X та Jaguar I-Pace, Audi доведеться бути на вершині насамоті. Заповітний “плюс” до оцінки можна отримати лише тоді, коли автомобіль не лише добре розбивається у краш-тестах, а й має добре базове оснащення активними системами безпеки та відповідну новим стандартам оптику.



E-Tron, наприклад, дуже добре показав себе у тестах на запобігання фронтальному зіткненню на швидкості у 20 та 40 км/год. Стандартні аварійні ситуації водієві та пасажирам Audi E-Tron також не страшні – міцний кузов та вивірена конструкція захистять людей від небезпечних травм.

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