Audi E-Tron 2019 получил оценку IIHS Top Safety Pick+, но его главные конкуренты Tesla Model X и Jaguar I-Pace проверку еще не проходили.

До этого времени не так уж и много батарейных электрокаров было проверено на предмет безопасности экспертами американской организации IIHS, но Audi E-Tron стал первым, кто заслужил наивысшую оценку рейтинга.

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Пока специалисты Института дорожной безопасности не проверят Tesla Model X и Jaguar I-Pace, Audi придется быть на вершине в одиночестве. Заветный “плюс” к оценке можно получить только тогда, когда автомобиль не только хорошо разбивается в краш-тестах, но и имеет хорошее базовое оснащение активными системами безопасности и соответствующую новым стандартам оптику.



E-Tron, например, очень хорошо показал себя в тестах на предотвращение фронтального столкновения на скорости в 20 и 40 км/час. Стандартные аварийные ситуации водителю и пассажирам Audi E-Tron тоже не страшны – крепкий кузов и выверенная конструкция защитят людей от опасных травм.

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