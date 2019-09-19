Заслужить оценку Top Safety Pick+ от IIHS – дело непростое. Однако младшая модель марки справилась с задачей.

Tesla неоднократно заявляла о высоком уровне безопасности своих автомобилей. Однако только сейчас этим заявлениям есть подтверждение.

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Американский институт дорожной безопасности (IIHS) удостоил Tesla Model 3 высшей награды по результатам проверки. Седан Model 3 стал вторым электрокаром, получившим высшую оценку безопасности IIHS TOP SAFETY PICK+, после Audi e-tron.

Старшая же модель-Tesla Model S, не дотянула до максимума из-за низкой оценки за главную оптику. А кроссовер Model X эксперты некоммерческой организации вообще еще не подвергали проверкам.

Еще одним электрокаром, который получил “золото” в рейтинге IIHS, стал Hyundai Nexo, однако его силовая установка на топливных элементах ставит его отдельно от батарейных электромобилей типа Tesla или Audi e-tron.

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