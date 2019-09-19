Пригода трапилась у Греції, де вінтажний масл-кар – велика рідкість.

Греція – осередок православ’я, та жителі країни – далеко не святі. А випадок, що трапився в Афінах, взагалі можна вважати святотатством.

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Зловмисники націлились на магазин електроніки і щоб пограбувати його, вирішили використати автомобіль у якості тарану, аби пробити скляні панорамні вітрини. І якби вони зробили це з допомогою якоїсь іржавої бляшанки – нікому б не було до них діла. Крім поліції, звісно. Однак у якості знаряддя для свого злочину вони використали Ford Mustang Fastback 1967 року випуску і це все міняє.

Навряд чи у класичного автомобіля була гарна сигналізація, якщо була взагалі. Для автовикрадачів спорткар був легкою здобиччю, однак вони не усвідомлювали, наскільки цінною є ця машина. У Греції вінтажний Mustang коштує від 30 до 70 тисяч євро, тож зловмисники могли б добряче нажитись на ньому. Однак, натомість, вони в’їхали на автомобілі в магазин, поцупили три ігрові консолі Sony PlayStation і вшились геть, покинувши машину на місці злочину. Їхній “куш” склав не більше 3 тисяч євро.



В результаті, магазину завдано збитків на 5 тисяч євро, плюс вартість ігрових приставок, Ford Mustang (щойно після реставрації) потребує ремонту ще приблизно на 5 тисяч євро, а злодії тепер можуть пограти в Need For Speed. Ця гра допоможе їм зрозуміти, як безглуздо вони пошились у дурні, тому що навіть у віртуальному світі раритетний Mustang має чималий цінник.

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