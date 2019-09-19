Происшествие случилось в Греции, где винтажный масл-кар – большая редкость.

Греция – центр православия, но жители страны – далеко не святые. А случай, произошедший в Афинах, вообще можно считать святотатством.

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Злоумышленники нацелились на магазин электроники, и, чтобы ограбить его, решили использовать автомобиль в качестве тарана, чтобы пробить стеклянные панорамные витрины. И если бы они сделали это с помощью какой-то ржавой жестянки – никому бы не было до них дела. Кроме полиции, конечно. Однако в качестве орудия для своего преступления они использовали Ford Mustang Fastback 1967 года выпуска, и это все меняет.

Вряд ли у классического автомобиля была хорошая сигнализация, если была вообще. Для автоугонщиков спорткар был легкой добычей, однако они не осознавали, насколько ценна эта машина. В Греции винтажный Mustang стоит от 30 до 70 тысяч евро, поэтому злоумышленники могли бы изрядно нажиться на нем. Однако, вместо этого, они въехали на автомобиле в магазин, украли три игровые консоли Sony PlayStation и убрались прочь, бросив машину на месте преступления. Их “куш” составил не более 3 тысяч евро.

В итоге, магазину нанесен ущерб на 5 тысяч евро, плюс стоимость игровых приставок, Ford Mustang (только после реставрации) требует ремонта еще примерно на 5 тысяч евро, а воры теперь могут поиграть в Need For Speed. Эта игра поможет им понять, как нелепо они оказались в дураках, потому что даже в виртуальном мире раритетный Mustang имеет немалый ценник.

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