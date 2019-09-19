За три літніх місяці було продано близько сотні дорогих люксових автомобілів ціною понад $ 200 тис.

Абсолютний рекорд вартості автомобіля, купленого новим в Україні, встановив броньований Mercedes-Benz S600 – його придбали більш, ніж $ 800 тис, повідомляє Auto-Consulting. Хто купив цей "броньовик", невідомо.

Окрім того, влітку отримали своїх власників в Україні кілька Rolls-Royce (Phantom, що на фото та Cullinan) за ціною $ 570-670 тис.

Крім того, українці придбали кілька Bentley Bentayga і Continental GT і GTC за ціною в близько $ 300-380 тис., Lamborghini Urus на фото) за $ 280-300 тис., Aston Martin DBS за $ 380 тис.

Ще у кількох українців, у яких закінчилась епоха бідності, в гаражах з'явились Range Rover, Porsche Cayenne (на фото) і 911 за ціною в районі $ 240 тис.

Нагадаємо що в ЄС зафіксували масштабний спад авторинку.