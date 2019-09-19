За три летних месяца было продано около сотни дорогих люксовых автомобилей ценой более $ 200 тыс.

Абсолютный рекорд стоимости автомобиля, купленного новым в Украине, установил бронированный Mercedes-Benz S600 – его приобрели более, чем $ 800 тыс, сообщает Auto-Consulting. Кто купил этот "броневик", неизвестно.

Кроме того, летом получили своих владельцев в Украине несколько Rolls-Royce (Phantom, что на фото и Cullinan) по цене $ 570-670 тыс.

Кроме того, украинцы приобрели несколько Bentley Bentayga и Continental GT и GTC по цене в около $ 300-380 тыс., Lamborghini Urus на фото) за $ 280-300 тыс., Aston Martin DBS за $ 380 тыс.

Еще у нескольких украинцев, у которых закончилась эпоха бедности, в гаражах появились Range Rover, Porsche Cayenne (на фото) и 911 по цене в районе $ 240 тыс.

Напомним что в ЕС зафиксировали масштабный спад авторынка.