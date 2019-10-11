С каждым годом требования к безопасности современных машин становятся жестче, но при этом с каждым годом новые модели показывают все лучшие результаты в краш-тестах. Ассоциация Euro NCAP устроила новую серию беспощадных испытаний семи моделям.
В результате проверки были разбиты Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz CLA, Skoda Kamiq, SsangYong Korando, BMW Z4, Audi A1 и Ford Focus.
Однако все участники набрали по пять звезд, то есть продемонстрировали высокий уровень безопасности. Конечно, у каждой модели нашлись какие-то слабые моменты, но глобально результаты поразили даже экспертов.
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По каким критериям и как проводилась проверка:
- фронтальный удар со смещением,
- боковой удар о столб,
- наезд сзади,
- аварийное торможение,
- распознавание пешеходов и велосипедистов,
- удержание в полосе,
- защита пешеходов и прочее.
Более о новом дизайнере моделей автомобиля Kиа, производстве гибридного кроссовера Alfa Romeo Tonale и электромоторе, который превратит любое бензиновое авто на электрокар – смотрите в видео.
Видео: как испытывали серию новых авто
Напомним, что Tesla Model3 получила наивысшую оценку в краш-тестах.