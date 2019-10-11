Команда Dyson Automotive отримала відкритого листа від засновника, у якому він повідомив про закриття проекту.

Джеймс Дайсон – засновник компанії з виробництва побутової техніки Dyson, зізнався, що команді з 500 фахівців на чолі з Роландом Крюгером доведеться згорнути роботу над проектом електрокара.

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Вперше про електромобіль від виробника пилососів (саме з цього продукту розпочав свій бізнес Дайсон) стало відомо навесні 2016 року. Через півроку компанія Dyson офіційно підтвердила існування нового проекту, а в 2018 році фірма зареєструвала торгову марку Digital Motor. Усього через три роки, після старту роботи, проект вирішено закрити.



Фото: Джеймс Дайсон / thestar

“Це не проблема самого продукту і не помилка його творців [...] Команда Dyson Automotive розробила фантастичну машину. Однак, попри всі наші старання, протягом усього процесу розробки, нам не вдалося зробити проект комерційно життєздатним. Ми вкрай серйозно поставилися до пошуків покупця для проекту, але вони, на жаль, донині не увінчались успіхом [...] тому рада директорів ухвалила дуже важке рішення про закриття автомобільної програми”, – говориться у відкритому листі Джеймса Дайсона до команди проекту.

Фото: патентні зображення електрокара Dyson та ескіз на їх основі / Avarvarii/Auto Express

Першою моделлю електрокара від Dyson повинен був стати високий мінівен, його презентацію планували провести у 2020 році, а на конвеєр відправити у 2021. Автомобіль планували випустити накладом у 10 тисяч одиниць, після чого перейти до виробництва кількох масових моделей на тій же платформі-скейтборді.

Фото: приміщення для розміщення автомобільного проекту Dyson / Аutoexpress

У листі пояснюється, що компанія не збирається звільняти співробітників, та й інвестиції у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів не пропадуть дарма – проект змінить комерційну орієнтацію і замість самостійного виробництва електромобілів стане розробником та постачальником компонентів для них.

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