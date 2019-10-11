Команда Dyson Automotive получила открытое письмо от основателя, в котором он сообщил о закрытии проекта.

Джеймс Дайсон – основатель компании по производству бытовой техники Dyson, признался, что команде из 500 специалистов во главе с Роландом Крюгером придется свернуть работу над проектом электрокара.

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Впервые об электромобиле от производителя пылесосов (именно с этого продукта начал свой бизнес Дайсон) стало известно весной 2016 года. Через полгода компания Dyson официально подтвердила существование нового проекта, а в 2018 году фирма зарегистрировала торговую марку Digital Motor. Всего через три года после старта работы проект решено закрыть.



Фото: Джеймс Дайсон / thestar

“Это не проблема самого продукта и не ошибка его создателей [...] Команда Dyson Automotive разработала фантастическую машину. Однако, несмотря на все наши старания, в течение всего процесса разработки нам не удалось сделать проект коммерчески жизнеспособным. Мы крайне серьезно отнеслись к поискам покупателя для проекта, но они, к сожалению, до сих пор не увенчались успехом [...] поэтому совет директоров принял очень трудное решение о закрытии автомобильной программы”, – говорится в открытом письме Джеймса Дайсона к команде проекта.

Фото: патентні зображення електрокара Dyson та ескіз на їх основі / Avarvarii/Auto Express

Первой моделью электрокара от Dyson должен был стать высокий минивэн, его презентацию планировали провести в 2020 году, а на конвейер отправить в 2021. Автомобиль планировали выпустить тиражом в 10 тысяч единиц, после чего перейти к производству нескольких массовых моделей на той же платформе-скейтборде.

Фото: помещения для размещения автомобильного проекта Dyson / Аutoexpress

В письме поясняется, что компания не собирается увольнять сотрудников, да и инвестиции в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов не пропадут зря – проект изменит коммерческую ориентацию и вместо самостоятельного производства электромобилей станет разработчиком и поставщиком компонентов для них.

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