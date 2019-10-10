Трое ученых получили Нобелевскую премию по химии за разработку литий-ионных аккумуляторов.

Шведская королевская академия наук 9 октября назвала лауреатов 111-й Нобелевской премии по химии. Ими стали Джон Гудинаф, М. Стэнли Виттингем и Акира Есино. Ученые получат премию “за разработку литий-ионных батарей”.

"Литий-ионные батареи произвели революцию в нашей жизни и используются во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Своим трудом лауреаты по химии заложили основу беспроводного, свободного от ископаемого топлива мира", – объявили в Нобелевском комитете.

В 1970-х годах М. Стэнли Виттингем разработал первую литий-ионную батарею, Джон Бы. Гуденаф усовершенствовал и расширил потенциал этого устройства, а Акира Йошино смог приспособить его для использовании на практике.

Ученые разделят между собой премию в размере 9 миллионов шведских крон – это около 950 тысяч долларов.

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