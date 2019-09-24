91% всего лития добывается в трех странах мира: Австралии, Чили и Аргентине.

Монополия – никогда не была удачной рыночной моделью. Однако обстоятельства сложились таким образом, что мировая добыча очень нужного металла сегодня сконцентрирована всего в трех странах.

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Австралия добывает 44% лития, Чили – 34%, Аргентина – 13%, еще 9 процентов собирают другие страны мира. Такие данные обнародовало Управление по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии США (Office of Energy Efficiency & Renewable Energy).

Фото: мировая добыча лития, кобальта, никеля, магния, графита и алюминия / insideevs

Литий добывается из соляных озер и природных минералов, и процесс этот энергозатратный и дорогостоящий. При этом потребление “самого легкого металла в мире” постоянно возрастает, что может привести к высокому дефициту лития.



Фото: литий / wikipedia

Сейчас ценный металл используется во многих сферах промышленности от косметологии и медицины до ядерной энергетики и космонавтики. Но крупнейшим потребителем лития сегодня являются автопроизводители и компании по производству аккумуляторов.

Стоит отметить, что за последние годы некоторые страны начали наращивать добычу сырья, необходимого для производства аккумуляторов. Так, в прошлом году в Китае – крупнейшем в мире потребителе лития, добыча выросла почти в два раза (на 94%), что повлекло резкое падение стоимости металла – с $ 24 750 за тонну в марте до $13 000 в августе 2018 года.



Фото: электрокар BMW i3 с литиевыми аккумуляторами / BMW

Интересно, что по данным Госгеонедр Украины, в нашей стране есть огромные запасы лития, никеля, кобальта и марганца, которые необходимы для производства аккумуляторов для электромобилей.

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