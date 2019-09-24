91% всього літію видобувається в трьох країнах світу: Австралії, Чилі та Аргентині.

Монополія – ніколи не була вдалою ринковою моделлю. Однак обставини склались таким чином, що світовий видобуток надзвичайно потрібного сьогодні металу сконцентрований всього у трьох країнах.

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Австралія видобуває 44% літію, Чилі – 34%, Аргентина – 13%, ще 9 відсотків збирають інші країни світу. Такі данні оприлюднило Управління з енергоефективності та поновлюваних джерел енергії США (Office of Energy Efficiency & Renewable Energy).



Фото: світовий видобуток літію, кобальту, нікелю, магнію, графіту та алюмінію / insideevs

Літій видобувається з соляних озер та природних мінералів і процес цей енерговитратний та дорогий. При цьому споживання “найлегшого металу в світі” постійно зростає, що може привести до високого дефіциту літію.



Фото: літій / wikipedia

Наразі цінний метал використовується у багатьох сферах промисловості від косметології та медицини до ядерної енергетики та космонавтики. Та найбільшим споживачем літію сьогодні є автовиробники та компанії з виробництва акумуляторів.

Варто зазначити, що за останні роки деякі країни почали нарощувати видобуток сировини, необхідної для виробництва акумуляторів. Так, минулого року у Китаї – найбільшому в світі споживачі літію, видобуток зріс майже вдвічи (на 94%), що спричинило різке падіння вартості металу – з $24 750 за тонну у березні до $13 000 у серпні 2018 року.



Фото: електрокар BMW i3 з літійєвими акумуляторами / BMW

Цікаво, що за данимм Держгеонадр України, в нашій країні є величезні запаси літію, нікелю, кобальту і марганцю, які необхідні для виробництва акумуляторів для електромобілів.

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