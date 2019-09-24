Президнт прийняв постанову про будівництво доріг за рахунок коштів, отриманих зі штрафів.

Володимир Зеленський підписав закони, які спрямовують кошти від штрафів за перевантажені фури у Дорожній фонд.

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Офіційний портал президента повідомляє, про підписання Володимиром Зеленським двох важливих для Дорожнього фонду законів. Проект за номером 54-IX передбачає фінансову відповідальність за перевищення встановлених габаритно-вагових норм:

- на 5-10% – штраф становить 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – близько 8,5 тисяч гривень;

- на 10-20% – стягнення збільшується вдвічи (1000 неоподатковуваних мінімумів);

- перевищення допусків більш, ніж на 20% тягне за собою штраф до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів.

Крім того, президент підписав закон №74-IX, за якими 50% коштів від адміністративних штрафів, в тому числі й за перевантажені фури будуть направлені на будівництво доріг.

У прес-службі відзначили, що вступ в силу законів дозволить збільшити інвестиції в дороги і підвищити безпеку на дорогах України.

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