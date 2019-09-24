Якщо коротко, то нічим не краще, ніж нардепи минулих скликань.

Активісти руху "ЗупиниЛося" до Верховної Ради, щоб перевірити, а як виконують ПДР наші нові слуги народу. Дива не сталося – більшість нардепів приїжджали до парламенту та виходили на пішоходному переході. Багато їх автомобілів стояли з порушенням ПДР. Більше того, минулий президент України Петро Порошенко теж порушив правила дорожнього руху – перейшов дорогу на червоний сигнал світлофору.

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Цього разу активісти "ЗупиниЛося" влаштували порушникам паркувальний терор, бо працювали в компанії копів та паркувальних інспекторів, які виписали всім порушникам, біля ВР штрафи.

Решта за паркування на тротуарі Маріінського парку дістали наліпки.

Нагадаємо, що порушники паркування почали вибачатись перед пішоходами.