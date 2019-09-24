Если кратко, то ничем не лучше, чем нардепы прошлых созывов.

Активисты движения “ЗупиниЛося" поехали в Верховную Раду, чтобы проверить, а как выполняют ПДД наши новые слуги народа. Чуда не произошло – большинство нардепов приезжали в парламент и выходили на пешеходном переходе. Многие их автомобили стояли с нарушением ПДД. Более того, прошлый президент Украины Петр Порошенко тоже нарушил правила дорожного движения – перешел дорогу на красный сигнал светофора.

Читайте также: как действовать, если авто забирают эвакуатором за нарушение ПДД

На этот раз активисты “ЗупиниЛося" устроили нарушителям парковочный террор, потому что работали в компании копов и парковочных инспекторов, которые выписали всем нарушителям, возле ВР штрафы.

Остальные за парковку на тротуаре Мариинского парка получили наклейки.

Напомним, что нарушители парковки начали извиняться перед пешеходами.