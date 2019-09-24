Президент принял постановление о строительстве дорог за счет средств, полученных со штрафов.

Владимир Зеленский подписал законы, которые направляют средства от штрафов за перегруженные фуры в Дорожный фонд.

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Официальный портал президента сообщает о подписании Владимиром Зеленским двух важных для Дорожного фонда законов. Проект с номером 54-IX предусматривает финансовую ответственность за превышение установленных габаритно-весовых норм:

- на 5-10% – штраф составляет 500 необлагаемых минимумов доходов граждан – около 8500 гривен;

- на 10-20% – взыскание увеличивается вдвое (1000 необлагаемых минимумов)

- превышение допусков более чем на 20% влечет за собой штраф до двух тысяч необлагаемых минимумов.

Кроме того, президент подписал закон №74-IX, по которому 50% средств от административных штрафов, в том числе и за перегруженные фуры будут направлены на строительство дорог.

В пресс-службе отметили, что вступление в силу законов позволит увеличить инвестиции в дороги и повысить безопасность на дорогах Украины.

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