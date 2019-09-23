Столичная власть может закрыть Крещатик для автомобилей, чтобы сделать город привлекательным для туристов.

В Киеве вполне возможно реализовать перекрытие центральных улиц, подобно примеру европейских столиц, что уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу и будет способствовать развитию туристической привлекательности города. Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

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"Планы по перекрытию центральных улиц вполне вероятны, ведь практика большинства европейских столиц показывает, что превращение центра в пешеходное пространство улучшает трафик, уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу и создает условия для развития туристической привлекательности города", – отметил Рахматуллин.

По его мнению, в случае превращение центральных улиц в пешеходные –транспортные потоки будут распределяться равноценно по существующей транспортной сети города и будет уменьшать количество транзитного транспорта в центре столицы.

Напомним, что создание пешеходного пространства на улице Сагайдачного значительно ухудшило и без того напряженную ситуацию с транспортом на Подоле. Кроме того, такое решение привело к неудовлетворенности местных жителей, которые, чтобы доехать до дома, вынуждены "наматывать круги".

"Перекрытие Сагайдачного было сделано с единственной целью – проведение ярмарок, распродаж и концертов. С этого действа местная власть имеет "шкварку". Очевидно, что такой опыт хотят применить и на Крещатике. Это приведет к существенным неудобствам для автомобилистов", считают некоторые киевляне.

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