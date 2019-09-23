Столична влада може закрити Хрещатик для автомобілів, щоб зробити місто привабливим для туристів.

У Києві цілком можливо реалізувати перекриття центральних вулиць, подібно до прикладу європейських столиць, що зменшить кількість шкідливих викидів в атмосферу та сприятиме розвитку туристичної привабливості міста. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін.

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"Плани щодо перекриття центральних вулиць є цілком ймовірними, адже практика більшості європейських столиць показує, що перетворення центру на пішохідний простір покращує трафік, зменшує кількість шкідливих викидів в атмосферу та створює умови для розвитку туристичної привабливості міста", - зазначив Рахматуллін.

На його думку, в разі перетворення центральних вулиць на пішохідні транспортні потоки будуть рівноцінно розподілятися по існуючій транспортній мережі міста і будуть зменшувати кількість транзитного транспорту в центрі столиці.

Нагадаємо, що створення пішохідного простору на вулиці Сагайдачного значно погіршило і без того напружену ситуацію з транспортом на Подолі. Крім того, таке рішення призвело до невдоволеності місцевих жителів, які, щоб доїхати до дому, змушені "намотувати круги".

"Перекриття Сагайдачного було зроблено з єдиною метою – проведення ярмарок, розпродажів та концертів. З цього дійства місцева влада має "шкварку". Очевидно, що такий досвід хочуть застосувати і на Хрещатику. Це призведе до суттєвих незручностей для автомобілістів", вважають деякі кияни.

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