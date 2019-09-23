Якщо мешканець України буде повністю відкладати середню зарплату, то за рік він зможе купити Daewoo Lanos або ВАЗ 2107. А скільки часу треба, щоб назбирати на сучасне авто?

Аналітичний центр AUTO.RIA підрахував, скільки років середньостатистичний українець збирає на найпопулярніші моделі авто. Для розрахунків використані дані Держстату про середню зарплату. За останніми даними (червень 2019 року) вона складає 10 971 гривень.

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Серед авто з пробігом українці найчастіше шукають Audi A6. Коштує такий транспорт у середньому 202 123 гривень і щоб придбати його потрібно 19 середніх зарплат. Другий за популярністю в пошуку— Daewoo Lanos. Він же — незмінний багаторічний лідер продажів. Середня вартість Daewoo — 85 897 гривень і назбирати на нього можна за 8 місяців.

Найдорожча серед ТОП-5 у пошуку — Toyota Camry з середньою вартість 338 246 гривень. Середньостатистичний українець зможе придбати її тільки через 31 місяць відкладань усієї зарплатні. А у рейтингу авто, які найбільше продаються 4 місце посідає ВАЗ 21099. Середня вартість «дев’яносто дев’ятки» – 65 278 гривень, а це 6 середніх зарплат.

Що стосується нових авто з салону, то тут найчастіше шукають Kia Sportage. Її середня вартість — 625 915 гривень, або ж 58 середніх українських зарплат. Найдорожчим новим авто у ТОП-5 пошуку наразі є Toyota Camry. Як і у рейтингу б/у авто вона займає 4 місце. Її середня вартість — 898 300 гривень, або майже 7 років відкладань усієї зарплати.

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