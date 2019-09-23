Тюнінг Дастера - це не тільки встановлення фаркопу та багажника на дах. Деякі проекти бувають - ну дуже яскраві і нестандартні.

Цей незвичайний занижений Duster створив дизайнер Rostislav Prokop. Поки проект існує тільки віртуально, хоча з часом напевно хтось захоче втілити його в металі.

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У Renault Duster не тільки зменшений кліренс, але і доданий пакет вайдбоді - обвіс, масивний передній бампер і розширені колісні арки.

Оптика тонована, з'явилися і литі диски в колір кузова з низькопрофільною гумою. Але, мабуть, найцікавіший елемент дизайну - величезне антикрило. Загалом, вийшло дуже цікаво і самобутньо.

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