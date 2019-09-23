Тюнинг Дастера – это не только установка фаркопа и багажника на крышу. Некоторые проекты бывают – ну очень яркие и нестандартные.

Этот необычный заниженный Duster создал дизайнер Rostislav Prokop. Пока проект существует только виртуально, хотя со временем наверное кто-то захочет воплотить его в металле.

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В Renault Duster не только уменьшен клиренс, но и добавлен пакет вайдбоди – обвес, массивный передний бампер и расширенные колесные арки.

Оптика тонированная, появились и литые диски в цвет кузова с низкопрофильной резиной. Но, пожалуй, самый интересный элемент дизайна –огромное антикрыло. В общем, получилось очень интересно и самобытно.

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