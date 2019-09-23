Если житель Украины будет полностью откладывать среднюю зарплату, то за год он сможет купить Daewoo Lanos или ВАЗ 2107. А сколько времени надо, чтобы накопить на современное авто?

Аналитический центр AUTO.RIA подсчитал, сколько лет среднестатистический украинец собирает на самые популярные модели авто. Для расчетов использованы данные Госстата о средней зарплате. По последним данным (июнь 2019 года) она составляет 10 971 гривен.

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Среди авто с пробегом украинцы чаще всего ищут Audi A6. Стоит такой транспорт в среднем 202 123 гривен и чтобы купить его нужно 19 средних зарплат. Второй по популярности в поиске – Daewoo Lanos. Он же – неизменный многолетний лидер продаж. Средняя стоимость Daewoo – 85 897 гривен и накопить на него можно за 8 месяцев.

Самая дорогая среди ТОП-5 в поиске – Toyota Camry со средней стоимостью 338 246 гривен. Среднестатистический украинец сможет купить ее только через 31 месяц отложений всей зарплаты. А в рейтинге авто, которые больше всего продаются, 4 место занимает ВАЗ 21099. Средняя стоимость “девяносто девятки” – 65 278 гривен, а это 6 средних зарплат.

Что касается новых авто из салона, то здесь чаще всего ищут Kia Sportage. Ее средняя стоимость – 625 915 гривен, или 58 средних украинских зарплат. Самым дорогим новым авто в ТОП-5 поиска сейчас является Toyota Camry. Как и в рейтинге б/у авто она занимает 4 место. Ее средняя стоимость – 898 300 гривен, или почти 7 лет отложений всей зарплаты.

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