Троє вчених отримали Нобелівську премію з хімії за розробку літій-іонних акумуляторів.

Шведська королівська академія наук 9 жовтня назвала лауреатів 111-ї Нобелівської премії з хімії. Ними стали Джон Ґудінаф, М. Стенлі Віттінґем і Акіра Йосіно. Вчені отримають премію “за розробку літій-іонних батарей”.

"Літій-іонні батареї зробили революцію в нашому житті і використовуються у всьому, від мобільних телефонів до ноутбуків й електромобілів. Своєю працею цьогорічні лауреати з хімії заклали основу бездротового, вільного від викопного палива світу", – оголосили в Нобелівському комітеті.

У 1970-х роках М. Стенлі Віттінгем розробив першу літій-іонну батарею, Джон Б. Гуденаф вдосконалив і розширив потенціал цього пристрою, а Акіра Йошино зміг пристосувати його для використанні на практиці.

Вчені розділять між собою премію у розмірі 9 мільйонів шведських крон – це близько 950 тисяч доларів.

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