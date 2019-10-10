Одноместный автомобиль с открытыми колесами оснащен мощным мотором от Bentley Continental GT.

Тип кузова Баркетта обозначает машину с открытым кузовом и одноместным салоном, линия стекла при этом у него обычно ниже линии глаз водителя, а двери могут отсутствовать. В переводе с итальянского barchetta – "маленький челнок". Бельгийцы поняли это буквально.

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Внутри автомобиль действительно напоминает лодку – отделка выполнена полностью из древесины. Руль также имеет нетрадиционную для автомобилей форму, да еще и хромовое покрытие. Доступ в салон открывает единственная дверь, и кресло в машине только одно. И все это встроено в кузов с прямоугольными формами. Называется автомобиль Krugger FD.

Фирма Krugger занимается модификацией мотоциклов, кастом байками, однако три года назад получила интересный заказ одновременно от двух уважительных клиентов: текстильный магнат Андре Дюпон и владелец фармацевтической компании Mithra Франсуа Форнери потребовали от владельца компании Бертрана Крюггера создать что-то действительно уникальное "полностью бельгийское" и с дизайном Krugger. Результатом работы мануфактуры Крюгера и стал FD – его название создано из инициалов заказчиков Fornieri Dupont.

Фото: баркетта Krugger FD / Autoblog

Стилистика Krugger FD относится к эпохе streamline-дизайна 30-х годов XX века. В то же время, вместо обтекаемых округлых форм автомобиль получил кузов с прямыми углами и совершенно неаэродинамический "нос".

Создатель Krugger FD рассказывает, что спорткар спроектирован и собран без применения привычных для нас компьютерного моделирования и фрезерных станков. Выбор двигателя пал на 6-литровый битурбомотор W12 от Bentley Continental GT, мощность которого еще и усилили с 635 до 750 лошадиных сил. Динамические характеристики Krugger FD не раскрываются, но зная массу машины, которая составляет 1250 килограмм, можно предположить, что соотношение масса-мощность обеспечит спорткару ускорение до первой сотни менее, чем за 3 секунды.

Сначала Бертран планировал Krugger FD как рекордный спорткар для скоростных заездов на озере Бонневиль, однако по окончании проекта было решено перевести его в статус шоукара – слишком уж хорошим он вышел. В будущем его можно будет увидеть в Гудвуде, Вилла д'Эсте или Пеббл-Бич.

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