Оказалось, что время разгона до 100 и 200 км/ч почти не изменилось, а расходы на горючее уменьшились вдвое.

Купе Bentley Continental GT оборудовано шестилитровым бензиновым двигателем W12 битурбо мощностью 575 л. с. Такой объем имеет хороший "аппетит": паспортный расход по городу – 25 л/100 км. Поэтому владелец решил установить газобаллонное оборудование, чтобы не тратить много средств.

Однако многие мастера отказывались устанавливать ГБО на это авто, тогда за дело взялось столичное СТО "Мотор-Газ", специализирующееся на сложных инсталляциях.

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Для Bentley Continental GT выбрали оборудование польского производителя Alex под маркой Optima Expert. В автомобиль установили два редуктора, два блока управления, а также два бака для пропан-бутана по 40 литров каждый, независимую магистраль подвода газа. Вся инсталляция обошлась в 1800 евро.

Для того, чтобы проверить динамику автомобиля на ГБО, сделали несколько заездов со специальным прибором для точного измерения динамики. Оказалось, что на бензине авто разгоняется до сотни за 5,9 с, на газу – за 6,1 с. Отметку в 200 км/ч "Бентли" на бензине "берет" за 22,2 секунды, на газе – за 22,9 секунды. Подробнее – в видео от СТО Motor-Gas:

Напомним, когда требуется диагностика двигателя дымогенератором.