Виявилось, що час розгону до 100 та 200 км/год майже не змінився, а витрати на пальне зменшлись вдвічі.

Купе Bentley Continental GT обладнаний шестилітровим бензиновим двигуном W12 бітурбо потужністю 575 л. с. Такий об'єм має добрий "апетит": паспортна витрата по місту - 25 л/100 км. Тож власник вирішив встановити газобалонне обладнання, щоб не витрачати багато коштів.

Однак багато майстрів відмовлялись встановлювати ГБО на це авто, тоді за справу взялось столичне СТО "Мотор-Газ", що спеціалізується на складних інсталяціях.

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Для Bentley Continental GT обрали обладнання польського виробника Alex під маркою Optima Expert. В автомобіль встановили два редуктори, два блоки управління, а також два баки для пропан-бутану по 40 літрів кожен, незалежну магістраль підводу газу. Вся інсталяція обійшлася у 1800 євро.

Для того, щоб перевірити динаміку автомобіля на ГБО, зробили кілька заїздів зі спеціальним приладом для точного вимірювання динаміки. Виявилось, що на бензині авто розганяється до сотні за 5,9 с, на газу - за 6,1 с. Позначку у 200 км/год "Бентлі" на бензині “бере” за 22,2 секунди, на газі – за 22,9 секунди. Детальніше - у відео від СТО Motor-Gas:

Нагадаємо, коли потрібна діагностика двигуна парогенератором.