Своєчасна діагностика двигуна димогенератором дозволить уникнути багатьох проблем і усунути ряд несправностей.

При настанні холодів у багатьох автомобілів проявляються проблеми – невпевнений пуск, нестабільна робота двигуна на холостому ходу під час прогріву або ж різке і несподіване збільшення витрати пального. Причин виникнення таких неприємностей може бути кілька, але одна з них – підсос повітря.

Якщо на такому автомобілі встановлено ГБО, спочатку виключають його несправність. Якщо ГБО справне або автомобіль "бензиновий"/"дизельний", тоді проводять його діагностику. Причому не лише діагностичним сканером, який зчитує помилки і дає основу фахівцю для аналізу поточних даних. Адже даний вид діагностики далеко не завжди може показати підсос повітря.

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"Для того, щоб бортовий комп'ютер правильно розраховував пальне, йому потрібно знати точні дані про кількість повітря, яке надходить в мотор, тому вся система впускного тракту повинна бути абсолютно герметичною, – розповідає директор СТО "Мотор-ГАЗ" Роман Матвєєв. – З урахуванням того, що вакуум задіяний в багатьох системах автомобіля (гальма, система EGR і EVAP і так далі), під капотом досить багато всіляких трубочок і вакуумних шлангів, які при ремонті автомобіля деякі не сумлінні майстри міняють місцями або зовсім забувають поставити на місце".

Таким чином, перевіряти підсмоктування повітря димогенератором можна не лише тоді, коли одна з перерахованих вище проблем проявилася, але і для профілактики. Наприклад, після проведення ремонтних робіт, пов'язаних з демонтажем впускного колектора, корпусу повітряного фільтра, інших частин підкапотного простору двигуна, пов'язаних з монтажем або демонтажем пластмасових з'єднань або гумових трубок.

Після закінчення таких робіт можлива наявність підсосу повітря, тому що в процесі експлуатації пластмасові та гумові частини стають "дубовими" і порушується щільність прилягання з'єднань трубок і шлангів двигуна.

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Ще одна можлива причина підсосу повітря – природний знос гумових або пластикових патрубків. Особливо часто такі неприємності виникають влітку або під впливом високих температур біля мотора.

Важливо використовувати професійний димогенератор, спеціально створений для проведення таких тестів, розповідають на СТО "Мотор-ГАЗ". Адже він видає правильний, безпечний тиск, дим правильної щільності (для виявлення як в звичайному світлі, так і в ультрафіолеті), а також, гарантує повну безпеку робочого тиску на виході і повну безпеку всіх елементів мотора (дим нешкідливий для лямбда-зондів і каталізаторів ).

Діагностика професійним димогенератором в Києві займає приблизно 30-40 хвилин і коштує від 350 гривень.

Завдяки диму можна виявити найбільш невидимі оку і незначні витоки, а також перевірити герметичність системи рецеркуляціі парів бензину (EVAP), діагностувати вихлопну систему, перевірити колектор на герметичність.

Якщо діагностика показала відсутність витоку, фахівці запропонують інші діагностичні процедури.

Важливо, що професійний димогенератор використовує спеціальну рідину, яка випаровується в ньому, перетворюючи в спеціальний дим під певним тиском і світиться під ультрафіолетовими променями. Такий прилад коштує дорого, тому не кожен автосервіс може собі його дозволити. Тому багато СТО використовують неякісні саморобні пристрої, які можуть навіть зашкодити системам автомобіля. Навіть в кращому випадку подібний прилад не зможе виявити підсмоктування. У гіршому випадку він здатний пошкодити або негативно вплинути на лямбда-зонд/каталізатор машини.

В таких приладах часто використовується автомобільне або дитяче масло, яке починає диміти при нагріванні, але наслідки його впливу на дорогі елементи двигуна непередбачувані.

Тільки при використанні спеціалізованого обладнання можна бути впевненим в результаті тесту, все інше можна ставити під сумнів, – вважає директор СТО "Мотор-ГАЗ" Роман Матвєєв.

Таким чином, застосувавши для діагностики проблем роботи двигуна професійний димогенератор, можна швидко, недорого і абсолютно точно підтвердити або виключити підсмоктування повітря.

Напомним, що трапиться, якщо не міняти масло в дивгуні.