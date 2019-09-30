Часи, коли водії беззастережно вірили в магічну силу "комп'ютерної діагностики", пройшли. Але можливості електроніки удосконалюються від моделі до моделі. Чи допоможе комп'ютерна діагностика авто перед купівлею машини?

Те, що прийнято називати комп'ютерною діагностикою автомобіля, з'явилося на транспорті майже одночасно з електронними системами управління двигуном. У автомобілів декількох останніх поколінь питання діагностики спеціально продумане конструкторами, певні заходи вжиті і в конструкції машини, і в системі сервісу під час експлуатації.

Ноутбук при діагностиці автомобіля перед покупкою іноді використовують. Проте простіше й ефективніше робити це спеціальним сканером – фірмовим (дилерським) або універсальним. Іноді сканер підключаються одним дротом до роз’єму OBD-II, а іншим до роз’єму на компютері. Існують також бездротові просторої, але вони частіше любительські.

Майже кожен автомобіль після 1997 року випуску має роз'єм OBD-II, через який до машини підключається діагностичний сканер. Який, до речі, конкретну причину несправності не вказує, а видає лише дані, на підставі яких діагноз повинен поставити кваліфікований майстер.

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І прохання не плутати комп'ютерну діагностику з діагностикою автомобіля на стендах з комп'ютерним управлінням. Тобто, наприклад, комп'ютер вібростенда для перевірки підвіски може визначити ефективність роботи навіть звичайних, некерованих амортизаторів, і видати інформацію по кожній стійці на монітор. Або, скажімо, битий і "поведений" кузов дасть про себе знати на стенді контролю розвалу-сходження. Але для цього, повторимося, потрібен не просто сканер-комп'ютер, а цілий стенд з комплектом електронних датчиків.

Велике значення при комп'ютерній діагностиці автомобіля має програма в сканері: вона повинна "знати" і вашу модель авто, і всі її параметри.

Комп'ютерна діагностика може:

показати збої і відмови, що мали місце в електрообладнанні і електронних системах, в тому числі – в системах безпеки, освітлення, управлінні клімат-контролем;

відобразити реальний пробіг автомобіля. Правда, за умови, що діагност має відповідне обладнання, досить досвідчений і знає, в яких підсистемах шукати достовірну інформацію, адже змінити дані про пробіг просто в пам'яті одометра вміє сьогодні чи не кожен автоелектрик;

показати частину проблем механічних систем, якщо вони на даній моделі авто мають зв'язок з бортовою електронікою: гальма, рульове управління, підвіска із змінними характеристиками, трансмісія (в т.ч. повний привід);

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показати деякі проблеми системи живлення двигуна – звичайно, якщо вона управляється електронікою, а не тягами, що ведуть до карбюратора або пружинами механічних форсунок дизеля "докоммонрейлівської" епохи;

виявити багато проблем системи запалювання в бензиновому з системою впорскування (інжекторному) двигуні.

Насправді перевірка автомобілів на стенді теж не обходиться без участі комп'ютера, але комп'ютерними такі тести чомусь не називають.



Комп'ютерна діагностика не може:

відобразити в абсолютних величинах ступінь зносу двигуна, трансмісії, ходової частини. Тобто грамотний діагност на основі інформації сканера часто може за непрямими ознаками робити висновки про стан силового агрегату, але вичерпною ця інформація не буде;

давати інформацію про механічні системи, які не мають ніякого зв'язку з електрообладнанням: нерегульовану підвіску, механічну коробку передач, рульове управління без електропідсилювача і датчиків;

пояснити причину стукотів, люфтів, скрипів – навіть якщо вони виходять з систем, які в принципі мають зв'язок з бортовою електронікою;

сказати що-небудь про стан кузова – корозії, перефарбування, знос петель тощо.

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Діагностика авто перед покупкою – обов'язкова частина перевірки. Вона хоч і не відобразить всіх проблем старої машини, але покаже багато з них, в тому числі витратні в усуненні. Особливо важливо, щоб при "комп'ютері" – діагностичному сканері – був досвідчений майстер-діагност, який розтлумачить кожне виявлене сканером відхилення і відокремить другорядні проблеми машини від дійсно важливих.

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