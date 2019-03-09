Один з найбільш заморочливих вузлів автомобіля – амортизатори. Не всі знають, для чого потрібно перевіряти їх в умовах СТО: здавалося б, не стукають і не течуть – значить, все в порядку! Якби ж все було так просто…

Амортизатори підвіски в числі перших страждають від поганих доріг, порушують комфорт руху і керованість, при тому що коштують вельми недешево. Основні симптоми їх несправності відомі чи не кожному водієві, але мало хто знає, для чого потрібно перевіряти амортизатори на спеціальних стендах. Адже це питання безпеки.

Обладнання для тестування підвіски і амортизаторів є не на кожній СТО, але це найвірніший інструмент оцінки.

Навіщо потрібні амортизатори

Амортизатор – це демпфуючий елемент, який стримує підвішене на пружині колесо автомобіля від непотрібних коливань. Якщо не буде амортизатора, машина буде розгойдуватися на кожній великій нерівності, та так, що пасажирів буде гарантовано заколисувати, як на судні в хороший шторм.

Читайте також: Як перевірити ходову частину при покупці машини

Але це ще не найстрашніше. Підвіска, не оснащена демпферами-амортизаторами, не може забезпечити постійно щільне прилягання коліс до поверхні дороги. Кожне з них через пружність пружин або ресор підвіски на кожній дрібній нерівності норовить почати вертикальні коливання. Таким чином, підстрибуючи вгору-вниз, колесо торкається дороги лише тоді, коли перебуває в нижній точці своєї коливальної амплітуди. А це означає, образно кажучи, що і повноцінно гальмувати, і повертати автомобіль зможе тільки в ті миті, коли колесо впевнено торкається дороги.

Тобто автомобіль зі зношеними – навіть частково – амортизаторами не може гальмувати з усією ефективністю, так само як і управлятися рульовим колесом.

Найголовніша діагностика для амортизатора – це комп'ютеризований вібростенд, який оцінює залишкову ефективність амортизаторів і порівнює їх по колесах кожної осі.

Як перевірити амортизатор

Ті ознаки несправних амортизаторів, які знають багато власників, не відображають усіх проблем цього досить примхливого вузла, але для початку буде незайвим згадати хоча б основні симптоми.

Читайте також: Нові питання про АКБ: як доглядати за акумулятором

Гучний різкий стукіт при ході колеса вниз, наприклад, при з'їзді з бордюру (навіть якщо це робити акуратно), подоланні глибоких ям і т.п.

Неадекватно гучне подолання навіть невеликих нерівностей, часті пробої підвіски “до упору” з передачею удару на кузов. Причому мається на увазі не тільки стукіт в самому амортизаторі – це вже кінцева стадія зносу, а й стукіт незадемпфованного колеса об краї ями.

Розгойдування кузова після неспішного проїзду нерівностей типу лежачих поліцейських, поперечних колій, великих вибоїн.

Замаслювання поверхні корпусу амортизаторів (стійок) через виток рідини.

Не всі з цих ознак говорять про "повний кінець" амортизаторів, наприклад, навіть підтікаючі стійки можуть якийсь час попрацювати цілком ефективно. Але страшніше інше – те, що часто критичний знос амортизатора не має тих явних ознак, які водій може виявити сам.

Досвідченому механіку багато що може сказати зовнішній вигляд амортизатора: масло на корпусі, подряпини на штоці, зношені гумові втулки.

Як перевірити амортизатори за всіма параметрами? Для цього на хороших СТО є діагностичні стенди, які задають колесам вертикальні коливання різної частоти і амплітуди, імітуючи певні нерівності. По тому, як кожне з коліс реагує на таку “трясучку”, електронний мозок стенду визначає ефективність роботи амортизатора і навіть видає на екран і принтер його залишкову ефективність у відсотках. Виходячи з цього можна приймати рішення про подальшу долю демпфуючих елементів підвіски.

Читайте також: Як дізнатись на ходу, що пробив колесо

Що робити з несправним амортизатором

Амортизатор, що відпрацював своє, потрібно міняти – номінально сьогодні всі ці вузли одноразові. Хоча в принципі не виключається можливість ремонту, і є грамотні умільці, які перебирають амортизатори рідкісних моделей, повертаючи їм працездатність.

При самостійній діагностиці амортизатора важливо не переплутати вологу на його корпусі з витеклою робочою рідиною.

Якщо амортизатор "звинувачується" у витоках рідини, то не поспішайте відразу міняти його – виходьте перш за все з характеристик ефективності, виданих діагностичним стендом. Масляні сліди на корпусі – це ще не вирок. Адже визначити кількість втраченої робочої рідини візуально не можна, і навіть може бути, що це всього лише потіння, яке ніяк не погіршує роботу вузла. Але з іншого боку, якщо рідини втрачено багато, амортизатор буде працювати некоректно.

Рекомендація Авто24

Якщо ваш автомобіль пробіг вже близько 80 – 100 тис. км, швидше за все, його підвісці потрібна увага механіків – варто предметно перевірити люфт у шарнірах та працездатність амортизаторів, отримавши відповідний вердикт фахівців. Врахуйте також, що при підборі нових амортизаторів потрібно вибирати не тільки геометричні розміри, але і характеристики жорсткості, які можуть бути різними. Тому й міняти їх потрібно всі одразу або хоча б попарно.

Читайте також: Готуємо автомобіль для їзди по ямах: як їздити поганими дорогами