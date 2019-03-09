Один из самых хлопотных узлов автомобиля – амортизаторы, но не все знают, для чего нужно проверять их в условиях СТО: казалось бы, не стучат и не текут – значит, все в порядке! Увы, если бы все было так просто…

Амортизаторы подвески в числе первых страдают от плохих дорог, нарушают комфорт движения и управляемость, при том что стоят весьма недешево. Основные симптомы их неисправности известны едва ли не каждому водителю, но мало кто знает, для чего нужно проверять амортизаторы на специальных стендах. А ведь это вопрос безопасности.

Оборудование для тестирования подвески и амортизаторов имеется не каждой СТО, но это самый верный инструмент оценки.

Зачем нужны амортизаторы

Амортизатор – это демпфирующий элемент, который сдерживает подвешенное на пружине колесо автомобиля от ненужных колебаний. Если не будет амортизатора, машина будет раскачиваться на каждой крупной неровности, да так, что пассажиров будет гарантированно укачивать, как на судне в хороший шторм.

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Но это еще не самое страшное. Подвеска, не оснащенная демпферами-амортизаторами, не может обеспечить постоянно плотное прилегание колес к поверхности дороги. Каждое из них из-за упругости пружин или рессор подвески на каждой мелкой неровности норовит начать вертикальные колебания. Таким образом, подпрыгивая вверх-вниз, колесо касается дороги лишь тогда, когда находится в нижней точке своей колебательной амплитуды. А это значит, образно говоря, что и полноценно тормозить, и поворачивать автомобиль сможет только в те мгновения, когда колесо уверенно касается дороги.

То есть автомобиль с изношенными – даже частично – амортизаторами не может тормозить со всей эффективностью, равно как и управляться рулевым колесом.

Самая главная диагностика для амортизатора – это компьютеризованный вибростенд, который оценивает остаточную эффективность амортизаторов и сравнивает их по колесам одной оси.

Как проверить амортизатор

Те признаки неисправных амортизаторов, которые знают многие владельцы, не отражают всех проблем этого довольно капризного узла, но для начала будет нелишним вспомнить хотя бы основные симптомы.

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Громкий резкий стук при ходе колеса вниз, например, при съезде с бордюра (даже если это делать аккуратно), преодолении глубоких ям и т.п.

Неадекватно шумное преодоление даже небольших неровностей, частые пробои подвески «до упора» с передачей удара на кузов. Причем имеется в виду не только стук в самом амортизаторе – это уже конечная стадия износа, а и стук незадемпфированного колеса о края ямы.

Раскачка кузова после неспешного проезда неровностей типа лежачих полицейских, поперечных колей, крупных колдобин.

Замасливание поверхности корпуса амортизаторов (стоек) из-за утечки жидкости.

Не все из этих признаков говорят о «полном конце» амортизаторов, например, даже подтекающие стойки могут какое-то время поработать вполне эффективно. Но страшнее другое – то, что зачастую критический износ амортизатора не имеет тех явных признаков, которые водитель может выявить сам.

Опытному механику многое может сказать внешний вид амортизатора: масло на корпусе, царапины на штоке, изношенные резиновые втулки.

Как проверить амортизаторы по всем параметрам? Для этого на хороших СТО имеются диагностические стенды, которые задают колесам вертикальные колебания разной частоты и амплитуды, имитируя определенные неровности. По тому, как каждое из колес реагирует на такую «трясучку», электронный мозг стенда определяет эффективность работы амортизатора и даже выдает на экран и принтер его остаточную эффективность в процентах. Исходя из чего можно принимать решение о дальней судьбе демпфирующих элементов подвески.

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Что делать с неисправным амортизатором

Отработавший свое амортизатор нужно менять – номинально сегодня все эти узлы одноразовые. Хотя в принципе не исключается возможность ремонта, и есть грамотные умельцы, которые перебирают амортизаторы редких моделей, возвращая им работоспособность.

При самостоятельной диагностике амортизатора важно не перепутать влагу на его корпусе с вытекшей рабочей жидкостью.

Если амортизатор “обвиняется” в утечках жидкости, то не спешите сразу менять его – исходите прежде всего из характеристик эффективности, выданных диагностическим стендом. Масляные следы на корпусе – это еще не приговор. Ведь определить количество потерянной рабочей жидкости визуально нельзя, и очень даже может быть, что это всего лишь потение, никак не ухудшающее работу узла. Но с другой стороны, если жидкости потеряно много, амортизатор будет работать некорректно.

Рекомендация Авто24

Если ваш автомобиль пробежал уже около 100 тыс. км, скорее всего, его подвеске требуется внимание механиков – стоит предметно проверить люфты в шарнирах и работоспособность амортизаторов, получив соответствующий вердикт специалистов. Учтите также, что при подборе новых амортизаторов нужно выбирать не только геометрические размеры, но и характеристики жесткости, которые могут быть разными. Да, и менять их нужно все сразу или хотя бы попарно.

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