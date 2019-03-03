Время подбрасывает нам новые вопросы на тему как ухаживать за аккумулятором, ведь меняются и машины, и сами АКБ. Вместе со специалистами автосервиса мы подготовили несколько новых вопросов-ответов на эту извечную тему.

Казалось бы, технологии шагают вперед и автомобильные АКБ должны меньше беспокоить нас. Однако, одновременно с прогрессом в производстве источников тока возрастает и нагрузка на них. Вот почему продуманный выбор АКБ и грамотное обращение с ней является необходимым условием правильной эксплуатации машины.

Почему современная АКБ должна отдавать больше энергии?

По-прежнему ключевая задача аккумулятора – обеспечить запуск и поддержку работы двигателя. Однако в современном автомобиле существует еще достаточно много “жадных” к электроэнергии систем, функционирование которых должен обеспечить аккумулятор. Вспомним хотя бы подогревы окон и сидений, сигнализацию, бортовую аудиосистему, автономный отопитель салона, GPS-систему и систему защиты оборудования от грызунов.

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Как учитывать это при выборе аккумулятора?

Важно подбирать ту модель, которая может покрыть все потребности электрооборудования, однако прямой зависимости от количества потребителей нет. Так, если купить дорогую модель АКБ для относительно простого авто, то часть потенциала батареи просто не будет использоваться. Потребитель переплатит там, где можно было обойтись меньшими деньгами. И маститые производители учитывают этот фактор, например, в Bosch есть бюджетная линейка S3, которая подойдет для авто с небольшим количеством потребителей. А линейка S5A может удовлетворить потребности в энергии авто премиального класса с системами старт-стоп и другими энергоемкими технологиями.

Все ли также влияют на работу АКБ погодные условия?

Конечно, техника ушла далеко вперед, однако по сути основные принципы работы АКБ остались без изменений, однако на состояние и заряд АКБ в холодное время года влияют несколько факторов. Следует учитывать, что на запуск холодного двигателя нужно больше тока с АКБ, которая из-за того, что поездки по городу обычно непродолжительны, очень часто недозаряджаеться полностью. А это приводит к необратимым изменениям в самом аккумуляторе, к сульфатации, когда части пластин покрываются нерастворимыми сульфатами и становятся непригодными для дальнейшего использования.

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Постоянно разряженная на морозе батарея имеет еще одну опасную особенность. В разряженном аккумуляторе плотность электролита падает, и он, как обычная вода, может на холоде просто замерзнуть и разрушить корпус аккумулятора. И если полностью заряженная батарея замерзнет при температуре -65 градусов по Цельсию, то разряженная – уже при -5 градусах по Цельсию.

Влияет ли на свойства АКБ ее хранение на складе до дня продажи?

В этом случае приходится иметь дело с укоренившемся ошибочным мнением. Современная АКБ, после изготовления на заводе с использованием кальциевой технологии, может храниться длительное время – 18 месяцев и более, при соблюдении условий хранения на складе (сухое прохладное место с температурой 10-15 С) и надлежащем контроле состояния батареи. Важно состояние АКБ при продаже, а дата изготовления не имеет принципиального значения. Здесь потребитель должен обращать внимание на репутацию и возможности дилера, у которого он намерен приобрести батарею. Кроме того, начало действия гарантии на аккумуляторы уважительных производителей приходится на дату продажи, ни в коем случае не на день производства.

В начинке современного автомобильного аккумулятора – одни высокие технологии, однако ему все также желаем периодический уход.

Так сколько лет служит современная автомобильная АКБ?

Что касается самого срока службы батареи, то здесь не существует каких-то определенных ограничений. Чем бережнее и грамотнее обращаться с АКБ, тем дольше она прослужит. Существуют примеры использования качественного аккумулятора на автомобиле в течение и 8, а также 13 лет.

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Продлевает ли жизнь аккумулятора малый пробег автомобиля?

Скорее наоборот! Вполне реальна ситуация, когда батарея без применения находится не на складе дилера, а под капотом автомобиля, который долгое время простаивает. Иногда такую ​​батарею даже возвращают продавцу с претензиями на брак производства, однако специалисты легко определяют подобную уловку по внешнему виду АКБ (например, по “сдутому” зимой корпусу) и другим признакам.

Так как предотвратить преждевременное старение акумуляторной батареи?

Специалисты настоятельно рекомендуют регулярно проверять заряд аккумулятора, и если он составляет менее 12,5В, дозаряжать его до уровня 12,7В. Для этого можно использовать автоматические зарядки, требующие от водителя минимум внимания. Полностью заряженный аккумулятор не подведет владельца в суровые морозы и прослужит дольше.

Если автомобиль не очень новый, стоит установить в салоне часы, термометр, тахометр или иной комбинированный прибор с вольтметром.

При условии правильной эксплуатации АКБ и своевременной профилактики срок исправной работы может быть очень длинным. При этом, даже если батарея новая и работает не больше года – следить за ее состоянием нужно обязательно.

Рекомендация Авто24

Если вы все-таки чувствуете осложнения при старте двигателя при полном заряде АКБ, то стоит обратиться к профессионалам СТО – возможно, причина не в аккумуляторе. Специалисты продиагностируют автомобиль и найдут настоящую причину проблемы. Главное же, помните: любой продукт требует ухода, при том желательно – высокопрофессионального.

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