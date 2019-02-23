Какого-то особенного ухода современному аккумулятору не требуется, но если все-таки делать это, ресурс АКБ можно продлить даже на несколько лет. Главное, знать, как проверить аккумулятор и вовремя обеспечить ему правильную подзарядку.

Если аккумулятор в целом исправный и не очень старый (скажем, не старше 3-х лет), то ему достаточно двух сервисных операций: контроля напряжения на клеммах и подзарядки (при необходимости).

Дело в том, что аккумулятору вредно пребывать в недозаряженном состоянии, от этого он преждевременно стареет – теряет емкость и способность накапливать энергию. Поэтому и важно, чтобы батарея хорошо заряжалась на борту автомобиля, а если это не получается, то ее нужно подзаряжать от стационарного источника тока.

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Имейте в виду, что контролировать аккумулятор конечно же лучше вольтметром, но за неимением оного судить о напряжении, хоть и очень приблизительно, можно косвенным признакам.

Если автомобиль постоянно эксплуатируется в городском режиме, его аккумулятор нужно иногда подзаряжать от стацинарного устройства.

Метод дедукции

В поведении автомобиля есть симптомы, которые могут говорить о недозаряженности батареи. Понятнее всего, когда стартер при запуске крутит двигатель вяло, не спеша – значит, ваша АКБ посажена. Если это происходит не в тридцатиградусный мороз, конечно, когда любой аккумулятор испытывает определенные трудности.

Самый неприятный вариант, когда при включении стартера гаснут лампы на панели приборов и вместо работы стартера из-под капота слышны только щелчки реле – значит, аккумулятор при смерти. Если оставить его в таком виде и пойти на работу пешком, до вечера самочувствие батареи может ухудшиться до безнадежного. Учтите, что некоторых автомобилей, в частности, с «кнопочным» запуском двигателя, в такой ситуации стартер вообще не включится.

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Еще один, не столь явный признак подсевшего аккумулятора: притухание света в салоне при включении каких-то мощных потребителей – фар, стоп-сигналов, вентилятора отопителя, подогрева сидений или стекол. Во время движения это явление скорее всего не будет заметно, а вот при заглушенном моторе или при его работе на холостом ходу такая диагностика реальна.

Инструментальный метод

С большой степенью точности продиагностировать аккумулятор поможет более-менее качественный вольтметр, с точностью до десятых доль вольта.

Напряжение на клеммах аккмулятора через 10 – 12 часов после остановки двигателя должно составлять не менее 12,5 вольт.

Самый главный замер – напряжение на клеммах АКБ при заглушенном двигателе и хотя бы одной скинутой клемме. Это так называемое НРЦ, напряжение разомкнутой цепи. Очень важный нюанс: замер нужно производить не сразу после поездки или подзарядки батареи, а 10 – 12 часов спустя. Заряженный аккумулятор должен показать 12,5 – 12,8 вольт. Если меньше – значит, его скоро придется менять, если немного больше – ничего страшного.

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Важно также замерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Тут прибор должен показать 14,0 – 14,5 вольт, отклонение в любую сторону нежелательно. Точнее говоря, этот замер характеризует не аккумулятор, а работу генератора и параметры цепи зарядки. Меньшее чем нужно напряжение говорит о том, что батарея хронически недозаряжается, а большее – о том, что она постоянно перегревается и выкипает. И то, и другое сокращает ресурс источника тока.

Современные аккумуляторы большинства типов могут выдержать несколько полных, так называемых глубоких разрядов. Но каждый случай существенно сокращает срок службы батареи.

Причины отрицательных результатов контроля АКБ могут быть разными, и о них можно поговорить в следующий раз. Как и о порядке действий в случае подобных неприятностей с батареей.

Рекомендация Авто24

Ресурс аккумуляторной батареи как никакого другого компонента автомобиля зависит от его владельца. Самый лучший аккумулятор можно «угробить» за пару месяцев и наоборот, при бережном отношении стандартная батарея отнюдь не премиальной марки может прослужить до 7 – 8 лет. Поэтому не ленитесь время от времени проверять состояние вашей АКБ – или на СТО, или указанным здесь инструментальным методом.

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