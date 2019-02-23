Якогось особливого догляду сучасному акумулятору не потрібно, але якщо все-таки робити це, ресурс АКБ можна продовжити навіть на кілька років. Головне, знати, як перевірити акумулятор і вчасно забезпечити йому правильну підзарядку.

Якщо акумулятор в цілому справний і не дуже старий (скажімо, не старше 3-х років), то йому достатньо двох сервісних операцій: контролю напруги на клемах і підзарядки (за необхідності).

Справа в тому, що акумулятору шкідливо перебувати в недозаряженному стані, від цього він передчасно старіє – втрачає ємність і здатність накопичувати енергію. Тому і важливо, щоб батарея добре заряжалась на борту автомобіля, а якщо це не виходить, то її потрібно заряджати від стаціонарного джерела струму.

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Майте на увазі, що контролювати акумулятор краще вольтметром, але за його відсутності приблизно можна дізнатись про напругу за непрямими ознаками.

Якщо автомобіль постійно експлуатується в міському режимі, його акумулятор потрібно іноді заряджати від стацінарного пристрою

Метод дедукції

У поведінці автомобіля є симптоми, які можуть говорити про недозаряженність батареї. Якщо стартер при запуску крутить двигун мляво, не поспішаючи – значить, ваша АКБ посаджена. Природньо, якщо це відбувається в тридцятиградусний мороз, то будь-який АКБ буде крутити невпевено.

Найбільш неприємний варіант, коли при включенні стартера гаснуть лампи на панелі приладів і замість роботи стартера з-під капота чути тільки клацання реле – значить, акумулятор “при смерті”. Якщо залишити його в такому стані і піти на роботу пішки, до вечора самопочуття батареї може погіршитися до безнадійного. Врахуйте, що в деяких автомобілів, зокрема, з “кнопковим” запуском двигуна, в такій ситуації стартер взагалі не включиться.

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Ще одна, не настільки явна ознака підсівшого акумулятора: притухання світла в салоні при включенні якихось потужних споживачів – фар, стоп-сигналів, вентилятора обігрівача, підігріву сидінь або стекол. Під час руху це явище швидше за все не буде помітно, а ось при заглушеному моторі або при його роботі на холостому ходу така діагностика реальна – хоча і дуже приблизна.

Інструментальний метод

З великим ступенем точності продіагностувати акумулятор допоможе більш-менш якісний вольтметр, з точністю до десятих доль вольта.

Напруга на клемах аккмулятора через 10-12 годин після зупинки двигуна повинна становити не менше 12,5 вольт

Найголовніший замір – напруга на клемах АКБ при заглушеному двигуні і хоча б одній скинутій клемі. Це так зване НРЦ, напруга розімкнутого ланцюга. Дуже важливий нюанс: замір потрібно проводити не відразу після поїздки або підзарядки батареї, а 10-12 годин по тому. Добре заряджений акумулятор повинен показати 12,5-12,8 вольт. Якщо менше – значить, його скоро доведеться міняти, якщо трохи більше – нічого страшного.

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Важливо також заміряти напругу на клемах АКБ при працюючому двигуні. Тут прилад повинен показати 14,0-14,5 вольт, відхилення в будь-яку сторону небажане. Точніше кажучи, цей вимір характеризує не акумулятор, а роботу генератора і параметри ланцюга зарядки. Менша напруга говорить про те, що батарея хронічно недозаряжается, а більша – про те, що вона постійно перегрівається і википає. І те, і інше скорочує термін служби вашого джерела струму.

Сучасні акумулятори більшості типів можуть витримати кілька повних, так званих глибоких розрядів. Але кожен випадок істотно скорочує термін служби батареї

Причини негативних результатів контролю АКБ можуть бути різними, і про них можна поговорити наступного разу. Як і про порядок дій у випадку подібних неприємностей з батареєю.

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Ресурс акумуляторної батареї залежить від старанності його власника. Найкращий акумулятор можна ”угробити” за декілька місяців і навпаки, при дбайливому ставленні стандартна батарея аж ніяк не преміальної марки може прослужити до 7-8 років. Тому не лінуйтеся час від часу перевіряти стан вашої АКБ – або на СТО, або зазначеним тут інструментальним методом.

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