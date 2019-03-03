Час підкидає нам нові питання на тему як доглядати за акумулятором, адже змінюються і машини, і самі АКБ. Разом з фахівцями автосервісу ми підготували кілька нових запитань-відповідей на цю одвічну тему.

Здавалося б, технології крокують уперед і автомобільні АКБ мали б менше непокоїти нас. Проте, одночасно з прогресом у виробництві джерел струму зростає й навантаження на них. Ось чому продуманий вибір АКБ і грамотне поводження з нею є необхідною умовою правильної експлуатації машини.

Чому сучасна АКБ має віддавати більше енергії?

Як і раніше, ключове завдання акумулятора – забезпечити запуск і підтримку роботи двигуна. Однак у сучасному автомобілі існує ще досить багато “жадібних” до електроенергії систем, функціонування яких повинен забезпечити акумулятор. Згадаймо хоча б підігріви вікон та сидінь, сигналізацію, бортову аудіосистему, автономний обігрівач салону, GPS-систему та систему захисту обладнання від гризунів.

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Як враховувати це при виборі акумулятора?

Важливо підбирати ту модель, яка може покрити всі потреби електрообладнання, однак прямої залежності від кількості споживачів немає. Так, якщо купити дорогу модель АКБ для відносно простого авто, то частина потенціалу батареї просто не буде використовуватися. Споживач переплатить там, де можна було обійтися меншими грошима. І маститі виробники враховують цей фактор, наприклад, у Bosch є бюджетна лінійка S3, яка підійде для авто з невеликою кількістю споживачів. А лінійка S5A може задовольнити потреби в енергії для авто преміального класу із системами старт-стоп та іншими енергомісткими технологіями.

Чи все ще впливають на роботу АКБ погодні умови?

Звичайно, техніка пішла далеко вперед, проте за своєю сутністю основні принципи роботи АКБ залишилися без змін, однак на стан і заряд АКБ у холодну пору року впливають кілька факторів. Слід враховувати, що на запуск холодного двигуна потрібно більше струму з АКБ, яка через те, що поїздки по місту зазвичай нетривалі, дуже часто недозаряджається повністю. А це призводить до незворотніх змін у самому акумуляторі, до сульфатації, коли частини пластин покриваються нерозчинними сульфатами і стають непридатними для подальшого використання.

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Постійно розряджена на морозі батарея має ще одну небезпечну особливість. У розрядженому акумуляторі щільність електроліту падає, і він, як звичайна вода, може на холоді просто замерзнути і зруйнувати корпус акумулятора. І якщо повністю заряджена батарея замерзне при температурі -65 градусів за Цельсієм, то розряджена – вже при -5 градусах за Цельсієм.

Чи впливає на властивості АКБ її зберігання на складі до дня продажу?

У цьому випадку доводиться мати справу з укоріненою помилковою думкою. Сучасна АКБ, після виготовлення на заводі з використанням кальцієвої технології, може зберігатися тривалий час – 18 місяців і більше, при дотриманні умов зберігання на складі (сухе прохолодне місце з температурою 10-15С) та належному контролю стану батареї. Важливим є стан АКБ під час продажу, а дата виготовлення не має принципового значення. Тут споживач повинен звертати увагу на репутацію і можливості дилера, у якого він має намір придбати батарею. Крім того, початок дії гарантії на акумулятори поважних виробників припадає на дату продажу, в жодному разі не на день виробництва.

В начинні сучасного автомобільного акумулятора – самі лише високі технології, проте йому все також бажаний періодичний догляд.

Скільки років служить сучасна автомобільна АКБ?

Що стосується самого строку служби батареї, то тут не існує якихось певних обмежень. Чим дбайливіше і грамотніше поводитися з АКБ, тим довше вона прослужить. Існують приклади використання якісного акумулятора на автомобілі протягом і 8, і навіть 13 років.

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Чи продовжує життя акумулятора малий пробіг автомобіля?

Швидше навпаки! Цілком реальна ситуація, коли батарея без застосування знаходиться не на складі дилера, а під капотом автомобіля, що довгий час простоює. Іноді таку батарею навіть повертають продавцю з претензіями на брак виробництва, однак фахівці легко визначають таке шахрайство за зовнішнім виглядом АКБ (наприклад, по “здутому” взимку корпусу) та іншим ознакам.

Як запобігти передчасному старінню акумуляторной батареї?

Фахівці наполегливо рекомендують регулярно перевіряти заряд акумулятора, і якщо він становить менше 12,5В, дозаряджати його до рівня 12,7В. Для цього можна використовувати автоматичні зарядки, які потребують від водія мінімум уваги. Повністю заряджений акумулятор не підведе власника в суворі морози і прослужить довше.

Якщо автомобіль не дуже новий, варто встановити в салоні годинник, тахометр, термометр або інший комбіновий прилад з вольтметром.

За умов правильної експлуатації АКБ та своєчасної профілактики строк справної роботи може бути дуже довгим. При цьому, навіть якщо батарея нова і працює не більше року – стежити за її станом потрібно обов'язково.

Рекомендація Авто24

Якщо ви все-таки відчуваєте ускладнення при старті двигуна при повному заряді АКБ, то варто звернутися до професіоналів СТО – можливо, причина не в акумуляторі. Фахівці продіагностують автомобіль і знайдуть справжню причину проблеми. Головне ж, пам'ятайте: будь-який продукт вимагає догляду, при тому бажано – високопрофесійного.

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