Скільки вольт повинен показувати акумулятор, який вважається справним? Потрібні цифри відомі, хоча сам метод діагностики за напругою вимагає коментарів.

Скільки вольт повинен показувати акумулятор, який справний і повністю заряджений - давайте з'ясуємо разом, адже це найпростіший спосіб перевірити стан АКБ. Звичайний вольтметр з десятими частками вольта на шкалі знайдеться, мабуть, в гаражі кожного поважаючого себе автомобіліста, і цей прилад може багато що сказати про ваш акумулятор.

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Заміри

- Якщо автомобіль заглушений кілька годин тому і весь цей час акумулятор теж відпочиває (всі споживачі на борту відключені), можна заміряти на клемах НРЦ - напругу розімкнутого ланцюга. Для справної зарядженої батареї вона повинна становити 12,7 - 13,2 вольта. У будь-якому випадку цифра не менше 12,6 вольта - хороший результат, вона буде свідчити також про справність електрообладнання автомобіля. Якщо менше - батарея розряджена, а може бути і гірше того - вимагає заміни.

Напруга на клемах акумулятора, який кілька годин провів у "стані спокою", має бути не нижче 12,6 - 12,7 вольта

Наполовину посаджена батарея демонструє без навантаження порядку 12,0 В або трохи нижче. Якщо на клемах акумулятора всього лише близько 11,5 В, запас енергії в ньому близький до нуля (до речі, надовго залишати батарею в такому стані не можна, оскільки вона засульфатіруется і втратить ємність).

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- Дайте попрацювати двигуну після пуску кілька хвилин, і не зупиняючи його, знову підключіть до батареї вольтметр. Якщо прилад покаже значення 13,5 - 14,1 вольт - і акумулятор, і генератор майже напевно в повному порядку. Якщо напруга буде вище - значить, або акумулятор підсаджений (і посилено заряджається генератором), або напругу в мережі завищено через несправність. Спробуйте повторити замір через 5 - 10 хвилин: якщо показання впали нижче 14,2 - значить, справа була в розрядженій батареї, якщо ні - розбирайтеся більш детально з генератором і ланцюгом зарядки.

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Не просто вольти

Ще один спосіб виміру напруги дає можливість оцінити не тільки ступінь зарядженості, але і стан акумулятора в цілому - точніше, його залишкову ємність. Для цього потрібно заміряти напругу на клемах за допомогою так званої навантажувальної вилки - приладу, який вимірює напругу АКБ під навантаженням, що імітує струм стартера. Якщо на п'ятій секунді напруга на клемах не впаде нижче 9 - 10 вольт, значить, акумулятор ще послужить.

Навантажувальна вилка дозволяє оцінити залишкову ємність і запас енергії в батареї

Звичайно, сьогодні існують і більш хитрі, електронні прилади, які оцінюють стан АКБ за швидкістю падіння напруги, відгуку на сигнал особливої форми, внутрішнього опору батареї та іншим факторам. Але це вже сфера діяльності професіоналів, вторгатися в яку сьогодні ми не будемо.

Рекомендація від Авто 24

Якщо у вас на господарстві є звичайний побутовий мультиметр або вольтметр, не полінуйтеся час від часу заміряти напругу на клемах батареї. Це дозволить вам вчасно помітити несправність електрообладнання та уникнути назріваючої позапланової заміни такого недешевого компонента, як акумулятор. Адже він здатний довго прощати недбале ставлення до себе, але коли врешті-решт від здасть позиції, виправити нічого вже не можна: сульфатация і руйнування пластин не «лікуються».

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