Прокол или пробоина шины на ходу – при нынешнем состоянии дорог явление повсеместное. Важно вовремя остановиться, чтобы не испортить окончательно покрышку и диск. Но заметить такую неприятность порой нелегко – как узнать, что пробил колесо?

Комфортабельность большинства современных автомобилей играет с нами злую шутку при некоторых неисправностях. Высокоэффективная шумо- и виброизоляция, усилители и сервоприводы на органах управления часто «не допускают» до водителя сигналы, которые посылают ему проблемные узлы. В значительной мере это касается проблем с колесами.

Если на скорости проехать на полностью спущенной шине пару сотен метров, покрышку почти наверняка придется выбросить.

Правда, у хорошо укомплектованных машин имеется система TPMS (от англ. tire pressure monitoring system – система мониторинга давления в шинах), которая поднимает тревогу при падении давления или повышении температуры в шине (шинах). Но большинству украинских автомобилистов подобная электроника пока не доступна.

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Как узнать на ходу, что пробил колесо?

Типичные признаки спущенного колеса известны давно, но, увы, они «работают» по-разному на разных автомобилях, разных дорогах, с разными моделями шин и даже при разной загрузке салона. И тем не менее, симптомы таковы.

Звук. Полностью спущенное колесо дает шлепающий звук, не всегда ритмичный, но синхронный с вращением колеса. Такой звук негромкий, но водитель обычно воспринимает его как нештатный и останавливается для выяснения ситуации. Не до конца спущенная шина начинает гудеть, как будто машина попала на крупнозернистый асфальт. Этот шум не всегда очевиден и часто не воспринимается в салоне как аварийный.

Полуспущенное колесо труднее заметить на ходу, но такая езда гробит покрышку, даже если дорога ровная: резина и каркас страдают от перегрева.

Вибрации . Не всегда, но бывает, что потерявшее воздух шина «отдает на руль» толчками, которые на скорости более 20 – 30 км/ч превращаются в гул. Это хороший и понятный сигнал, с его «распознаванием» проблем не бывает, даже если водитель неопытный.

Тянет в сторону. На многих автомобилях, в первую очередь на заднеприводных, поврежденное, даже наполовину спущенное колесо провоцирует увод машины в сторону. Многие водители замечают это не сразу, особенно если дорога не ровная и не прямая.

Жестко. Если ехать на спущенном колесе по неровной дороге, можно заметить, что ходовая машины стала более жесткой и каждая яма отдается на кузов грубым толчком. Увы, не всегда можно отличить обычный дискомфорт на колдобинах от аварийного.

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Что делать

К счастью, современные шины не начинают терять воздух ни с того ни с сего. Если они не истерты до ниток, то не боятся на острых камешков на асфальте, ни сухих веток на проселках. Поэтому особо прислушиваться к шинам нужно в первую очередь после проезда по очевидно опасным препятствиям – доскам с гвоздями, рассыпанному мусору, потерянному кем-то металлолому и пр.

Комплект TMPS можно приобрести и установить на любой автомобиль, главное выбрать изделие максимально качественное.

И конечно же, после серьезного попадания в асфальтовую колдобину или удара колесом о бордюр нужно остановиться и оценить состояние шины и диска. При этом имейте в виду, что при некоторых видах повреждений воздух из покрышки выходит не моментально, а в течение нескольких минут. Если вам приходится часто ездить по разбитым дорогам, установите на машину хотя бы недорогой комплект TPMS – такие в изобилии продаются в магазинах и на соответствующих сайтах.

Рекомендация Авто24

Громкая музыка в салоне была причиной больших и малых неприятностей в тысячах и тысячах случаев: от изжеванных в клочья шин и «застучавших» моторов до жестоких ДТП из-за чьего-то неуслышанного гудка. При движении по плохим дорогам старайтесь прислушиваться к работе машины, ее звукам и поведению. Ну, а если музыка вам дороже сохранности автомобиля (такое тоже бывает), возите с собой две запаски. Система TPMS для самостоятельной установки – тоже неплохой вариант, но запаску электроника не заменит.

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