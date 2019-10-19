Постоянно мониторить давление в шинах водители уже давно отвыкли. Но лишь до той поры, когда вдруг возникает потребность в еженедельных визитах на шиномонтаж. Тут и возникает вопрос: почему все время спускает колесо?

Увы, надежность колес современных авто ниже, чем машины в целом, поэтому в идеале и рекомендуется контролировать давление в шинах регулярно. Но иногда одна или несколько шин начинают вести себя загадочно: то теряют давление за сутки, то ездят как ни в чем ни бывало неделю-две. Откровенных пробоин при этом, естественно, не наблюдается. Что происходит?

Если постоянно теряют давление два и более колеса – дело вряд ли в банальных проколах. Возможно, это повод задуматься о замене комплекта шин или дисков.

Потайной гвоздь. Самый распространенный случай – засевший в протекторе гвоздь или шуруп. Закрывая собой отверстие-пробоину, посторонний предмет задерживает выход воздуха, приоткрывая отверстие только при движении, когда шина работает, или когда гвоздь оказывается в месте смятия нижней части шины на парковке. Для определения неисправности колесо нужно снять и осмотреть. Устранить подобную утечку воздуха обычно можно без разбортировки, с использованием грибка или шнура.

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Трещина вентиля. Резиновый вентиль шины (как камерной, так и безкамерной) может треснуть в месте выхода из диска. Причем конструкция вентиля безкамерной шины часто маскирует трещину конусом-расширением, делая возможным ее обнаружение только при самом тщательном осмотре. На шиномонтажах есть умельцы, которые при помощи пары простейших приспособлений меняют вентиль без разбортировки и даже без снятия колеса с машины.

Вентиль безкамерной шины трескается от старения резины, но не всегда это бывает так заметно, как на фото.

Вмятина на диске. Для нашей страны достаточно распространенная причина загадочной потери давления. Смятая в одном месте закраина диска приводит к выходу воздуха, причем его интенсивность зависит от места, которое занимает в данный момент вмятина. Особенно велика утечка будет тогда, когда на стоящем автомобиле вмятина будет расположена внизу, около пятна контакта шины с грунтом.

Коррозия на диске. Для безкамерной конструкции важна герметичность в месте посадки покрышки на диск, а на старых дисках в этом месте может быть коррозия. Это также место незначительной и нестабильной утечки, зависящая от температуры воздуха и условий работы шины. Решается проблема зачисткой ржавчины, после чего проблемное место желательно также загрунтовать и покрасить. Для экономии времени в колесо можно вставить камеру, хотя у этого варианта есть свои минусы.

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Особо нужно отметить, что давление воздуха в шинах – вопрос важный сразу по нескольким причинам. Так, только при штатных показателях давления могут быть обеспечены все заявленные производителем ходовые характеристики автомобиля – динамика, управляемость, экономичность. Кроме того, низкое давление – это конкретные убытки для владельца. Ведь из-за езды в приспущенном состоянии шина перегревается, ее каркас теряет геометрию, и внешне целое колесо ведет себя как кривое, с “восьмеркой” - то есть его придется просто выбросить.

Результат перегрева шины из-за езды с малым давлением: каркас отслоился от протектора и колесо деформировалось по всей окружности.

Если ваш автомобиль оснащен системой TPMS (контроль давления в шинах), имейте в виду, что иногда она может капризничать – поднимать ложную тревогу при нормальном давлении в колесах. Процедура перенастройки датчиков должна быть предусмотрена в заводском мануале, также с этим вопросом можно обратиться на СТО, где имеется сканер с фирменным софтом.

Рекомендация Авто24

За колесами нужно следить, ведь это они держат ваш автомобиль на дороге. Если вам недосуг уделять колесам постоянное внимание, значит, у вас должны быть деньги на абсолютно новые шины и близкие к идеалу диски. Компромиссный вариант – завести хороший манометр (не обязательно электронный) и надежный 12-вольтный компрессор, которые избавят вас от необходимости куда-то ездить для контроля и коррекции давления в шинах.

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